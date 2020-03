Morrisons dévoile un fonds pour les difficultés du personnel, de nouveaux emplois et davantage de livraisons

Morrisons dévoile une série de mesures pour aider le personnel et les clients.

// Morrisons lance un «fonds d’épreuves» pour le personnel confronté à des difficultés financières en raison d’un coronavirus

// Les clients sont encouragés à payer par carte plutôt qu’en espèces

// Extension de la livraison à domicile pour répondre à la demande croissante

// Morrisons offrira également de nouveaux emplois aux personnes touchées par l’épidémie

Morrisons a dévoilé une série de nouvelles mesures visant à aider le personnel et les membres vulnérables de la communauté alors que la crise des coronavirus continue de s’aggraver au Royaume-Uni.

L’épicier Big 4 a déclaré qu’il ferait «sa part pendant l’urgence» avec un plan pour protéger et aider le personnel, étendre la livraison à domicile à davantage de ménages et créer 3500 emplois supplémentaires.

Ces mesures font suite à l’annonce de Morrisons la semaine dernière selon laquelle il mettrait en œuvre des paiements immédiats pour ses petits fournisseurs, soutenant ainsi leur trésorerie, car la propagation de Covid-19 suscite une incertitude économique nationale et mondiale.

Morrisons a déclaré que la création d’un nouveau fonds pour les difficultés des collègues visera à soutenir les collègues qui sont en difficulté financière en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le personnel pourra demander des fonds s’il connaît un revers financier et a du mal à joindre les deux bouts.

Morrisons a également déclaré que le personnel malade du coronavirus recevra une indemnité de maladie, qu’il soit ou non normalement éligible.

Le géant de l’épicerie a ajouté que le personnel affecté soit par l’auto-isolement – soit par la prise en charge d’une famille proche ou de membres vulnérables de la communauté – sera également admissible à une indemnité de maladie, à des horaires alternatifs ou à des vacances.

Un autre élément clé de la réponse du coronavirus de Morrisons comprend l’introduction de nouvelles façons de livrer des produits d’épicerie et davantage de créneaux pour les clients, qui visent à aider les personnes vulnérables et les personnes touchées par le virus.

Les nouvelles mesures de livraison comprennent le lancement d’une nouvelle gamme de colis alimentaires simples à commander à partir du 23 mars, offrant davantage de créneaux de livraison aux clients via son propre site Web et le magasin Morrisons sur Amazon Prime Now.

Morrisons utilisera également 100 autres magasins pour sélectionner les achats des clients au cours des prochaines semaines, et lancera un centre d’appels pour les commandes à prendre par téléphone afin que les personnes qui n’achètent pas en ligne puissent toujours commander de la nourriture.

Pour soutenir le déploiement de ces méthodes de livraison à domicile élargies, Morrisons a déclaré qu’il recruterait environ 2500 préposés à la préparation des commandes et chauffeurs.

L’épicier Big 4 a déclaré qu’il recruterait 1 000 personnes supplémentaires pour travailler dans ses centres de distribution.

Cependant, la firme a déclaré qu’elle offrirait les emplois aux «personnes touchées» par le coronavirus, et les postes vacants seront annoncés par le biais d’une campagne à la radio, sur les médias sociaux et sur le site d’emploi en ligne de Morrisons.

Le dernier élément de la réponse du coronavirus de Morrisons est d’encourager les clients à payer par carte ou smartphone lors des achats afin de réduire le traitement des espèces.

Le détaillant a ajouté qu’il délivrerait des désinfectants pour les mains aux caisses de tous les magasins et augmenterait considérablement le nettoyage des endroits que les collègues et les clients touchent, tout en redéployant le personnel vulnérable au virus, si possible.

“Nous prévoyons que les jours, les semaines et les mois à venir seront très éprouvants et nous sommes déterminés à faire notre part”, a déclaré David Potts, PDG de Morrisons.

«Ces mesures soutiendront nos collègues très travailleurs, nous permettront de fournir plus de nourriture à davantage de personnes à domicile et de créer des opportunités pour les personnes dont les emplois sont affectés par le coronavirus.»

