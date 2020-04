Morrisons enfreint les lois commerciales du dimanche pour aider les travailleurs du NHS

Les lois actuelles sur le commerce du dimanche stipulent que les magasins de plus de 3000 pieds carrés ne peuvent ouvrir que pendant six heures entre 10 h et 18 h. stipulé dans les lois sur le commerce du dimanche // L’heure de magasinage du dimanche pour les travailleurs du NHS est en plus de la plage horaire de 6 h à 7 h du lundi au samedi

Morrisons aurait aboli son heure de navigation le dimanche pour permettre au personnel du NHS d’acheter des produits à partir de 9 heures, obligeant le détaillant à défier les lois commerciales du dimanche.

Selon The Grocer, Morrisons a commencé à ouvrir ses magasins en Angleterre et au Pays de Galles pour une durée supérieure aux six heures stipulées dans la législation commerciale du dimanche, dans le but de soutenir les travailleurs du NHS pendant la pandémie de coronavirus.

Cela survient après que le supermarché Big 4 a lancé une heure de magasinage NHS dans ses magasins, qui a lieu de 6 h à 7 h du lundi au samedi.

Le dimanche, l’heure de navigation à partir de 9 heures a été supprimée afin que le personnel du NHS puisse acheter et acheter des articles à partir de là, tandis que les autres clients pourront acheter normalement à partir de 9h30.

La loi actuelle stipule que les magasins de plus de 3000 pieds carrés ne peuvent ouvrir que pendant six heures entre 10h et 18h.

“Le personnel du NHS fait un travail formidable dans des circonstances difficiles”, a déclaré un porte-parole de Morrisons à The Grocer.

“Nous leur offrons une heure supplémentaire car ils peuvent avoir une fenêtre de temps très étroite pour faire leurs courses.”

La nouvelle intervient après que plusieurs détaillants, dont Morrisons, auraient fait pression sur le gouvernement pour suspendre les restrictions commerciales afin que les acheteurs aient plus de temps pour acheter ce dont ils avaient besoin.

Cependant, de nombreux épiciers ont en fait réduit leurs heures de travail afin de réapprovisionner les étagères et de fournir un répit au personnel car ils ont dû faire face à une demande sans précédent pendant le verrouillage.

Morrisons offre également aux travailleurs du NHS un rabais de 10 pour cent jusqu’au 12 juillet et a lancé un service de boîte à nourriture à cliquer et récupérer dans les parkings des hôpitaux.

