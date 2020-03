Morrisons offre 20 apprentissages aux ingénieurs de maintenance alimentaire

L’apprentissage de Morrisons opère en Angleterre dans le cadre de la taxe d’apprentissage du gouvernement.

// Morrisons offre des stages de génie alimentaire à 20 candidats

// Les candidats doivent avoir plus de 16 ans et avoir besoin de mathématiques GCSE de niveau 6 et d’anglais GCSE de niveau 5 pour postuler

Morrisons offre 20 apprentissages à des personnes de plus de 16 ans afin qu’elles puissent devenir des ingénieurs pleinement qualifiés en maintenance alimentaire.

Les ingénieurs de la maintenance des aliments travaillent dans les 18 sites de fabrication d’aliments de Morrisons pour entretenir et améliorer l’équipement moderne utilisé pour cuire, trancher, émincer, emballer, peser et préparer les aliments.

Au cours de leur apprentissage de quatre ans, ils acquerront des compétences en génie mécanique et électrique grâce à des études résidentielles au collège et à une formation en cours d’emploi sur les sites de Morrisons – où ils seront soutenus par des directeurs d’ingénierie, des mentors et des collègues.

Lorsqu’ils seront employés par Morrisons, les ingénieurs seront placés sur l’un de ses sites de fabrication d’aliments en Angleterre – où de la viande fraîche et cuite, du pain, des fruits et légumes, du poisson, des aliments préparés, des œufs et des fleurs sont préparés.

Morrisons a commencé son programme d’apprentissage en génie en 2016 et compte actuellement 61 étudiants dans le programme.

«Nous fabriquons la moitié de la nourriture que nous vendons et employons 9 000 personnes dans 18 de nos propres sites de fabrication d’aliments», a déclaré Alison Guest, responsable des ressources humaines à Morrisons.

«Nous avons besoin d’ingénieurs pour nous assurer de produire des aliments abordables de bonne qualité. C’est pourquoi nous formons et recrutons nos propres ingénieurs locaux. “

Toute personne de plus de 16 ans peut postuler et il n’y a pas de limite d’âge pour adhérer au programme.

Cependant, les candidats doivent avoir les mathématiques GCSE de niveau 6 et l’anglais GCSE de niveau 5.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin mars.

Morrisons a déclaré qu’elle comptait 700 apprentis stagiaires sur des plans autour de son entreprise – dans la boucherie, la boulangerie, la vente au détail, la fabrication, la logistique et le siège social.

Les apprentissages opèrent en Angleterre dans le cadre de la taxe d’apprentissage du gouvernement.

