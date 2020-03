Morrisons paiera immédiatement les petits fournisseurs en pleine pandémie de coronavirus

Morrisons commencera les conditions de paiement temporaires la semaine prochaine et il devrait durer jusqu’à la fin mai avant d’être révisées.

// Morrisons effectuera des paiements immédiats à de plus petits fournisseurs pour les aider pendant la pandémie de coronavirus

// Les agriculteurs, les producteurs d’aliments et les autres petites entreprises seront payés tôt pour faire face à l’impact

// Morrisons reclassifie également temporairement un petit fournisseur pour ceux qui ont 1 million de livres sterling de chiffre d’affaires

Morrisons doit effectuer des paiements immédiats pour ses petits fournisseurs afin de les aider pendant la pandémie de coronavirus en cours.

L’épicier Big 4 a déclaré que les paiements plus rapides soutiendraient leur trésorerie pendant une période difficile pour l’économie britannique.

Morrisons reclassifie également temporairement un petit fournisseur de ceux qui ont 100 000 £ de chiffre d’affaires par an avec la société à ceux avec 1 million de £ de chiffre d’affaires.

Le détaillant a déclaré que cela signifie que 1000 petites entreprises alimentaires supplémentaires seront admissibles à ces nouvelles conditions de paiement.

Cette décision aidera les entreprises qui réalisent jusqu’à 1 million de livres sterling de chiffre d’affaires avec Morrisons, y compris les fournisseurs de produits alimentaires locaux et les agriculteurs qui traitent directement avec la chaîne d’épicerie.

Morrisons compte environ 3000 petits fournisseurs, dont 1750 agriculteurs qui bénéficieront des paiements immédiats.

Le détaillant a déclaré qu’il commencerait les conditions de paiement temporaires la semaine prochaine et qu’il devrait durer jusqu’à la fin mai avant d’être réexaminé.

“Nous sommes le plus grand fabricant de produits alimentaires en Grande-Bretagne et nous voulons être là pour les petits producteurs, agriculteurs et entreprises qui approvisionnent Morrisons”, a déclaré le chef de la direction, David Potts.

“Nous sommes une entreprise familiale britannique et nous ferons de notre mieux pour les soutenir pendant cette période difficile.”

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré: «Ces mesures soutiendront nos agriculteurs et nos producteurs de denrées alimentaires dans leur travail vital de nourrir la nation.

«Nous avons déjà une chaîne d’approvisionnement alimentaire très résistante dans ce pays et je continue de travailler en étroite collaboration avec Morrisons et d’autres détaillants sur leur réponse au coronavirus.

«Le gouvernement a promis 30 milliards de livres sterling dans le budget de cette année pour les personnes touchées et nous avons clairement indiqué que nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir les particuliers et les entreprises.»

