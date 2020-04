MotoGP, la formule se répète

Pour cette deuxième date, certains pilotes ont répété et d’autres ont attiré l’attention sur la participation à cette compétition, comme Valentino Rossi, de l’équipe Monster Energy Yamaha, et Danilo Petrucci, de Ducati, entre autres.

La grille de départ de cette course comptait à nouveau 10 pilotes: les frères Márquez, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Takaaki Nakagami et Tito Rabat.

La forme de compétition était la même que dans la première, où les pilotes ont concouru avec le jeu vidéo officiel MotoGP, en version numérique, dans un test de 10 tours.

Comme dans la première version, il y a eu une séance de qualification de cinq minutes en mode contre-la-montre, où les positions de départ de la course ont été fixées.

Les fans de MotoGP ont suivi motogp.com, esport. motogp.com et via des plateformes telles que YouTube, sur les chaînes officielles respectives MotoGP, ainsi que sur les différents réseaux sociaux.

La deuxième course a duré environ 25 minutes, où l’Italien Francesco Bagnaia, de Pramac Racing, a été le vainqueur. La deuxième place est revenue à Maverick Viñales, de l’équipe Monster Energy Yamaha, et la troisième place à Alex Márquez, qui a de nouveau dépassé son frère aîné, malgré le fait qu’il a subi une chute dans une courbe au premier tour, victime de Un coup de pouce du japonais Takaaki Nakagami.

Jusqu’à présent, et en raison de la pandémie mondiale due au coronavirus, on ne sait pas si le MotoGP dans sa version normale sera annulé pour cette 2020 ou ils pourront courir à huis clos comme de nombreux pilotes l’ont proposé, mais ce qui est un fait est que ce format virtuel fait fureur chez de nombreux fans et, bien qu’il n’ait pas l’émotion d’une vraie course, c’est une option divertissante pour ces moments difficiles.

