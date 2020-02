M&S cherche à rafraîchir le bras des vêtements avec la toute première publicité télévisée sur le denim

M&S a déclaré avoir mis en place un certain nombre d’améliorations opérationnelles pour “offrir une meilleure disponibilité”

M&S a lancé sa toute première campagne publicitaire télévisée pour sa catégorie denim dans le but d’élargir son attrait et de relancer son bras de vêtements en difficulté.

Le détaillant assiégé, qui a récemment changé sa gamme de vêtements pour enfants afin de réduire la dépendance aux vêtements de cérémonie, a déclaré qu’une partie de sa stratégie de redressement consiste à «mettre un accent crucial sur la croissance de ses catégories de tueur».

La directrice des vêtements pour femmes et pour enfants, Jill Stanton, et la directrice pour hommes, Wes Taylor, ont toutes deux dirigé les changements dans les activités denim de M&S.

M&S a déclaré avoir mis en place un certain nombre d’améliorations opérationnelles pour «offrir une meilleure disponibilité afin que les clients puissent être sûrs qu’ils peuvent obtenir le style qu’ils souhaitent».

Ces changements opérationnels ont entraîné une augmentation des ventes – les ventes de vêtements pour femmes en denim ayant augmenté de 30% pendant la période de Noël.

“Notre entreprise de denim va de mieux en mieux et cette campagne en est une célébration – nous savons que si nous pouvons inciter plus de clients à essayer nos jeans, ils tomberont amoureux de notre style, de notre coupe et de notre valeur”, a déclaré Stanton.

“Il s’agit d’un produit plus élégant, dans un plus grand volume à une meilleure valeur – avec des ventes à deux chiffres, nous sommes fiers de rendre le grand encore plus grand.”

M&S a ajouté que son objectif demeure d’être pertinent, un objectif qui était en cours l’année dernière.

Le mois dernier, le détaillant a lancé sa nouvelle gamme d’athlétisme Goodmove, proposant 150 vêtements et accessoires différents.

Il continue également d’actualiser les gammes de produits pour garantir leur pertinence, comme la nouvelle gamme relancée par una.

