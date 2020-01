M&S élargit sa gamme de vêtements pour enfants dans un contexte de redressement des vêtements

La gamme de vêtements pour enfants de M&S réduira la dépendance aux vêtements de cérémonie et se concentrera sur les vêtements décontractés, et la sous-marque Autograph sera supprimée.

// M&S modifie la gamme de vêtements pour enfants pour devenir un peu moins une «occasion spéciale» et un style plus quotidien

// Le plan de Part M&S ​​d’élargir son attrait pour les clients familiaux et d’augmenter sa part de marché dans les vêtements pour enfants

// M&S est également en train d’essayer de transformer son département de vêtements

M&S devrait changer sa gamme de vêtements pour enfants pour devenir un peu moins une «occasion spéciale» et un style plus quotidien, alors qu’elle cherche à élargir son attrait et à accroître sa part de marché.

Le détaillant a déclaré que le changement était enraciné dans les changements de marché dans tous les domaines de l’habillement et dans la compréhension des clients – les enfants disant à M&S qu’être confortable était leur exigence numéro un en matière de vêtements.

Dans le cadre de ces changements, M&S cherche à réduire le recours aux vêtements de cérémonie pour enfants et à se concentrer sur les vêtements décontractés.

Le détaillant a également retiré sa sous-marque Autograph des vêtements pour enfants.

Lancé à l’origine en 2007, Autograph s’est concentré sur un style de produit plus formel dans des tissus haut de gamme – mais ces dernières années, ses ventes ont diminué.

M&S Kidswear achète désormais moins de robes formelles et de costumes «de fête» disponibles exclusivement dans les grands magasins et en ligne, bien que le nombre d’options disponibles soit divisé par deux.

Parallèlement, M&S a déclaré que les options de vêtements décontractés ont «considérablement» augmenté.

Le détaillant a également annoncé que son forfait 3 pour 2 sera désormais disponible toute l’année et est soutenu par sa toute première campagne de marketing par fenêtre.

De plus, M&S a augmenté les articles de l’offre groupée 3 pour 2 de 60 à près de 200.

Pendant ce temps, à partir du printemps, M&S introduira des coupures d’âge plus ciblées dans ses vêtements pour enfants, permettant une offre plus adaptée pour les bébés, les jeunes enfants et les enfants plus âgés.

Le détaillant a ajouté que tous les articles de M&S Kids étaient conçus pour être de «bonne qualité», avec des tests robustes pour garantir que les articles peuvent être lavés à 30 degrés et séchés en machine.

De plus, les articles en coton sont fabriqués à partir de coton 100% plus durable.

«M&S Kids évolue pour élargir son attrait à davantage de clients de la famille», a déclaré la directrice des vêtements pour enfants de M&S, Jill Stanton.

«Nous savons que nos parents achètent des vêtements scolaires, avec un enfant sur quatre portant un uniforme M&S, mais notre offre plus large pour les enfants a été un peu trop formelle et pas pour le plaisir de tous les jours.

“Notre nouvelle gamme vise à être plus ludique – avec des imprimés amusants fantastiques, des couleurs vibrantes et les caractéristiques résistantes qui les rendent aptes au temps de jeu et à durer.”

Les changements apportés au département de vêtements pour enfants de M&S surviennent alors que le détaillant historique poursuit son plan de transformation pour ramener sa division vêtements et maison à la rentabilité.

