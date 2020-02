M&S embauche un ancien acheteur de Miss Selfridge en tant que directeur des achats de vêtements pour hommes

Alex Dimitriu travaillera désormais en étroite collaboration avec Karen Hall, qui a rejoint M&S ​​l’année dernière en tant que responsable du design

// M&S embauche Alex Dimitriu comme nouveau responsable des achats de vêtements pour hommes

// Dimitriu était auparavant acheteur principal pour M&S en 1998

Marks & Spencer aurait embauché l’ancien directeur des achats et du design de Miss Selfridge, Alex Dimitriu, en tant que nouveau responsable des achats de vêtements pour hommes.

Dimitriu était auparavant acheteur principal pour M&S en 1998, avant d’être promu chef des achats en 2013.

Elle occupait son poste chez Miss Selfridge depuis mars 2018, avant de travailler en tant que directrice de la mode féminine chez New Look entre mars 2017 et février 2018 et directrice des achats, du merchandising et du design d’août 2016 à octobre 2017.

LIRE LA SUITE:

Wes Taylor, directeur M&S de la mode masculine, a déclaré que le “grand sens du style et de solides compétences en leadership” de Dimitriu contribuerait à accélérer la transformation de l’entreprise “, a déclaré Drapers.

Dimitriu travaillera en étroite collaboration avec Karen Hall, qui a rejoint M&S ​​l’année dernière en tant que responsable du design et de l’équipe de gestion de la mode masculine au sens large.

Mardi, M&S a embauché Eoin Tonge en tant que nouveau directeur financier, en remplacement de Humphrey Singer, qui a démissionné peu de temps après la rétrogradation du FTSE 100 en septembre dernier.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette