M&S étend le rationnement dans les magasins au milieu d’une épidémie de coronavirus

M&S a rationné ses désinfectants pour les mains et ses produits antibactériens au début du mois

// M&S a étendu ses restrictions d’achat temporaires de 2 articles par personne à tous les articles d’épicerie

// M&S a également augmenté ses enseignes «adaptées à la congélation domestique» en magasin

// Les acheteurs âgés auront un accès anticipé aux magasins à partir de vendredi matin

Marks & Spencer a étendu ses restrictions d’achat temporaires de deux articles par personne dans sa division d’épicerie au milieu de l’épidémie de coronavirus.

La nouvelle survient après que le détaillant ait rationné ses désinfectants pour les mains et ses produits antibactériens au début du mois.

M&S a également augmenté le nombre de panneaux «adaptés à la congélation» en magasin et a lancé un blog en ligne «Conseils pour la congélation» dans le but d’éduquer les clients.

De plus, le détaillant en difficulté réservera la première heure de négociation dans les magasins les jours de semaine définis pour que les travailleurs du NHS et des services d’urgence et les clients plus âgés ou plus vulnérables puissent faire leurs achats, respectivement.

Les acheteurs âgés auront un accès anticipé aux magasins M&S à partir du vendredi matin et tous les lundis et jeudis suivants.

Jeudi, M&S a annoncé que ses magasins et ses fonctions commerciales resteraient ouverts, car il mettrait en place de nouvelles mesures pour soutenir les clients et les collègues au milieu de l’épidémie.

Le chef de la direction, Steve Rowe, a déclaré que le personnel de l’équipe des vêtements et de la maison se joindrait aux équipes de restauration pour aider à répondre à la demande accrue.

M&S est le dernier détaillant alimentaire à avoir introduit le rationnement dans toutes les lignes d’épicerie.

Jeudi, Tesco a introduit une limite de trois par personne pour tous les produits afin de lutter contre le stockage lié aux coronavirus.

Asda a également annoncé qu’elle limitait tous les clients à acheter jusqu’à trois articles sur tous les aliments, articles de toilette et produits de nettoyage dans un contexte de forte augmentation de la demande.

