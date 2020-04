M&S étend son soutien au NHS alors que la crise de Covid-19 continue

Le détaillant a travaillé avec les équipes du NHS ces dernières semaines // Marks & Spencer étend son soutien au NHS // Le détaillant a travaillé avec le NHS ces dernières semaines au milieu de la pandémie de Covid-19

Marks & Spencer a étendu son soutien au NHS en partageant la prochaine étape de ses plans au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le détaillant a travaillé avec les équipes du NHS au cours des dernières semaines et envoie maintenant des trousses de soins des vêtements aux hôpitaux pour les patients lorsqu’ils obtiennent leur congé.

Il a étendu ses dons aux hôpitaux suivants:

• Hôpital NHS Nightingale, Belfast

• Hôpital Louisa Jordan du NHS, Glasgow

• Ysbyty Calon y Ddraig, The Dragon’s Heart Hospital, Cardiff

• Hôpital NHS Nightingale, Birmingham

“À partir de cette semaine, nous recherchons, emballons et livrons les kits de soins individuels, qui contiennent chacun un t-shirt, un pull, un jogging, des sous-vêtements et des chaussettes, et seront disponibles dans une gamme de tailles”, a déclaré M&S.

Grâce au Neighbourly Community Fund, plus de 150 000 personnes bénéficient des 622 causes et groupes britanniques qui ont déjà été acceptés dans le cadre du programme de financement.

La semaine dernière, M&S a présenté des sacs 10p spécialement conçus pour la vie dans 560 Foodhalls, dont 100% des bénéfices seront reversés à NHS Charities Together pour soutenir le personnel et les bénévoles qui prennent soin des patients de Covid-19.

