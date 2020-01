M&S fait une descente dans les rangs supérieurs d’Argos et Asda pour de nouveaux directeurs commerciaux et immobiliers

Le nouveau rôle d’Helen Milford en tant que directeur du commerce de détail M&S devait initialement être occupé par le directeur de Morrisons, David Lepley, qui a choisi de rester chez l’épicier après l’avoir attiré par une promotion. (Image: PA)

// M&S ajoute deux nouveaux rôles à son équipe de direction du commerce de détail, des opérations et de l’immobilier

// Will Smith rejoint Asda en tant que nouveau directeur immobilier de M&S tandis que Helen Milford d’Argos a été braconnée pour le rôle de directrice commerciale

// Les deux feront rapport au directeur du commerce, des opérations et de l’immobilier, Sacha Berendji

Marks & Spencer a effectué une descente dans les rangs supérieurs d’Asda et de Sainsbury’s Argos pour occuper deux nouveaux postes au sein de son équipe de direction du commerce de détail, des opérations et de l’immobilier.

Helen Milford a été braconnée à Argos de Sainsbury, où elle est actuellement directrice commerciale, pour rejoindre M&S dans un rôle similaire.

Pendant ce temps, Will Smith rejoindra Asda, où il est actuellement vice-président de l’immobilier, des installations et du développement des marchés, pour devenir le nouveau directeur immobilier de M&S.

M&S a déclaré que, bien qu’elle ait précédemment eu des directeurs de vente au détail et de propriété, les rôles de Milford et de Smith sont à la fois «plus importants avec des attributions plus larges» et font partie du programme de transformation plus large du détaillant.

Ils relèveront également du directeur du commerce, des opérations et de l’immobilier de M&S, Sacha Berendji.

«La construction d’un parc de magasins adapté à l’avenir grâce à des opérations de magasins de pointe et à des collègues responsabilisés est un élément clé de notre programme de transformation», a déclaré Berendji.

«Nous ajoutons donc deux nouveaux rôles à l’équipe de direction du commerce de détail, des opérations et de l’immobilier, Will Smith nous rejoignant en tant que directrice immobilière et Helen Milford en tant que directrice commerciale.

«L’expérience de Will Smith s’étend à la propriété, à la stratégie et à la gestion générale et il fera avancer nos plans pour créer un magasin adapté à l’avenir.

«Il sera responsable de tous les aspects de notre fonction immobilière, y compris notre nouvelle équipe de gestion d’actifs et notre vaste portefeuille immobilier.

«Helen a des antécédents exceptionnels et elle sera appuyée par deux nouveaux chefs de division dotés de l’étendue et de la profondeur d’expérience nécessaires pour mener à bien notre mission d’être le meilleur opérateur de vente au détail avec les collègues les plus engagés et les plus responsabilisés de la vente au détail au Royaume-Uni.

“Nous construisons une équipe de classe mondiale à travers M&S et je suis ravi d’accueillir Helen et Will au sein de l’entreprise alors que nous poursuivons notre transformation à grande échelle et au rythme.”

Avant de rejoindre Argos en 2016, Milford a travaillé pour Asda et Boots, et a travaillé pour l’ancien pendant plus d’une décennie dans divers rôles.

Chez M&S, elle dirigera ses 70 000 collègues de magasin en gérant quatre chefs de division: Laura Mitchell (nord), Ken Sculley (Irlande) et récemment rejoint Alex Hanson (centre) et Mark Henry (sud).

De plus, son nouveau rôle chez M&S devait à l’origine être pris par le cadre de Morrisons, David Lepley, qui était revenu en arrière et a décidé de rester avec l’épicier Big 4 après avoir été incité à une promotion au poste de directeur de la vente au détail du groupe.

Entre-temps, avant d’occuper actuellement le poste de Smith chez Asda, il était directeur général de l’épicerie à prix réduit danois Netto.

Son nouveau poste chez M&S lui permettra de s’occuper de l’ensemble de sa fonction immobilière, y compris la gestion d’actifs et de biens, les acquisitions et cessions, la livraison de travaux de construction et la santé et la sécurité.

Les deux nominations interviennent peu de temps après que M&S aurait braconné la directrice commerciale de Topshop, Helen Wilson, en tant que nouvelle responsable du merchandising pour les vêtements pour femmes.

M&S a également vu d’autres cadres du groupe Arcadia, la société mère de Topshop, rejoindre ses activités l’année dernière.

Le directeur de la mode de Topshop, Maddy Evans, s’est joint à la fin de l’année dernière dans un rôle d’achat senior, et le directeur créatif d’Arcadia, Anthony Cassidy, deviendra le chef de la création de la marque M&S ce printemps.

Toujours en décembre, M&S a embauché Paul Babbs pour être son nouveau directeur de la chaîne d’approvisionnement et nommé David Surdeau comme directeur financier par intérim pour remplacer Humphrey Singer, qui a démissionné le 31 décembre.

Entre-temps, en novembre dernier, M&S a nommé le directeur de la division mode de Tesco, F&F, Richard Price comme nouveau directeur général de l’habillement et de la maison, en remplacement de Jill McDonald qui a été évincée plus tôt dans l’année.

