M&S lance une nouvelle campagne de soutien aux agriculteurs britanniques

Marks & Spencer est sur le point de lancer une campagne qui vise à soutenir les efforts des agriculteurs britanniques au milieu de la pandémie de coronavirus et à encourager plus de soutien pour eux.

La campagne de six semaines s’étendra à la télévision, aux réseaux sociaux et en magasin et mettra les agriculteurs et les producteurs britanniques au premier plan pour les clients.

Il mettra également en évidence les engagements continus de M&S en matière d’approvisionnement en viande, poisson d’élevage, volaille, produits laitiers, fruits et légumes et horticulture auprès de près de 10 000 agriculteurs à travers le Royaume-Uni.

Avec des restrictions de voyage en place, M&S utilise des images de «caméra d’agriculteur» sur son site Web et ses canaux sociaux avec des interviews d’agriculteurs et de producteurs.

M&S diffusera tous les lundis à jeudi des versions nouvellement rééditées de sa série télévisée Fresh Market Update à la suite des nouvelles d’ITV à 18 h 30, dans les coulisses de certaines fermes.

Le fidèle de la rue principale mettra également en lumière les produits britanniques dans ses magasins avec un nouveau décor et une nouvelle signalisation en place.

«Malgré les énormes défis auxquels ils sont confrontés, notre famille de 10 000 agriculteurs britanniques nous aide à fournir des aliments frais de qualité fantastique à nos clients, nous voulons donc faire notre part pour les soutenir», a déclaré le directeur général de M&S Food, Stuart Machin.

«C’est pourquoi nous respectons nos engagements de longue date en matière d’approvisionnement britannique, en introduisant de nouvelles initiatives pour résoudre les problèmes auxquels notre secteur agricole est confronté et – par le biais de notre nouvelle campagne – en rappelant aux clients la nourriture incroyable que nos agriculteurs produisent.»

En réponse aux défis auxquels la communauté agricole est confrontée, M&S a également écrit aux principaux syndicats agricoles et départements gouvernementaux au cours de la dernière semaine.

La lettre encourage le gouvernement britannique à relever les défis plus larges de l’industrie concernant les volumes de lait et l’offre de main-d’œuvre dans les produits, et décrit les plans de M&S pour soutenir chaque secteur agricole, comme les producteurs laitiers et bovins, qui sont confrontés à des pressions croissantes en tant que ventes dans l’industrie hôtelière. ont plongé de près de 60% depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Ces engagements comprennent le paiement d’un prix équitable pour le lait par le biais du Milk Pledge, selon lequel M&S a déclaré qu’elle achèterait toujours le volume auquel elle s’était engagée, quelle que soit la demande des clients.

D’autres engagements verront M&S ​​lancer de nouvelles initiatives pour aider les agriculteurs à vendre des volumes excédentaires, comme une boîte de viande 100% britannique pour la livraison en ligne et l’introduction de nouvelles plantes à massif en magasin et en ligne.

