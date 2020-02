M&S nomme Katie Bickerstaffe au poste de directrice de la stratégie et de la transformation

Katie Bickerstaffe sera responsable du développement et de la supervision de la livraison des programmes de transformation stratégique de M&S. (Image: Danny Lawson / PA Wire)

// Katie Bickerstaffe rejoint l’équipe de direction de M&S en tant que directrice principale de la stratégie et de la transformation

// Elle est actuellement administratrice non exécutive au conseil d’administration de M&S

// Bickerstaffe remplace Melanie Smith, qui est maintenant PDG d’Ocado Retail

Marks & Spencer a nommé la directrice non exécutive Katie Bickerstaffe au poste de directrice principale de la stratégie et de la transformation, alors que le détaillant accélère le rythme de son plan de redressement.

Dans son nouveau rôle, Bickerstaffe sera responsable du développement et de la supervision de la livraison des programmes de transformation stratégique de M&S, qui visent à ramener le détaillant du patrimoine à la rentabilité après plusieurs périodes de déclin.

Elle travaillera quatre jours par semaine tout en siégeant au conseil d’administration et au comité d’exploitation en tant que directrice générale.

Bickerstaffe rejoint le bureau le 27 avril, en remplacement de l’ancienne directrice de la stratégie, Melanie Smith, qui est devenue directrice générale d’Ocado Retail.

«Katie m’a beaucoup aidé, moi et l’ensemble de l’équipe de direction, dans son rôle de directrice non exécutive et je suis ravi qu’elle fasse désormais partie de l’équipe de direction», a déclaré Steve Rowe, directeur général de M&S.

«Son expérience dans des rôles de premier plan au Royaume-Uni dans les détaillants alimentaires et non alimentaires et ses antécédents en matière de changement à grande échelle seront inestimables alors que nous accélérons notre transformation.»

Bickerstaffe a déclaré: “Je suis vraiment impatient de travailler avec l’équipe de direction pour accélérer le rythme de la transformation.”

Elle est l’ancienne présidente exécutive de SSE Energy Services et avant cela, elle a travaillé chez Dixons Carphone pendant 10 ans, avant de quitter en avril 2018.

Elle a également travaillé pour Kwik Save, PepsiCo, Unilever, Dyson et Somerfield, où elle était directrice générale de la vente au détail.

Dans son nouveau rôle chez M&S, Bickerstaffe dirigera l’équipe de stratégie, la banque M&S et les équipes énergétiques et informatiques.

La nouvelle survient moins d’un mois après que M&S ait effectué une descente dans les rangs supérieurs d’Asda et de Sainsbury Argos pour occuper deux nouveaux postes au sein de son équipe de direction du commerce de détail, des opérations et de l’immobilier.

Helen Milford a été braconnée à Argos de Sainsbury, où elle était directrice de la vente au détail, pour rejoindre M&S dans un rôle similaire.

Pendant ce temps, Will Smith a rejoint Asda, où il était actuellement vice-président de l’immobilier, des installations et du développement des marchés, pour devenir le nouveau directeur immobilier de M&S.

Ils relèveront également du directeur du commerce, des opérations et de l’immobilier de M&S, Sacha Berendji.

M&S a également braconné la directrice commerciale de Topshop, Helen Wilson, pour devenir sa nouvelle responsable du merchandising pour les vêtements pour femmes.

D’autres dirigeants du groupe Arcadia ont rejoint M&S ​​au cours de l’année écoulée.

Le directeur de la mode de Topshop, Maddy Evans, a rejoint fin 2019 un rôle d’achat senior, et le directeur créatif d’Arcadia Anthony Cassidy deviendra le chef de la création de la marque M&S ce printemps.

Toujours en décembre, M&S a embauché Paul Babbs pour être son nouveau directeur de la chaîne d’approvisionnement et nommé David Surdeau comme directeur financier par intérim pour remplacer Humphrey Singer, qui a démissionné le 31 décembre.

Entre-temps, en novembre dernier, M&S a nommé le directeur de la division mode de Tesco, F&F, Richard Price comme nouveau directeur général de l’habillement et de la maison, en remplacement de Jill McDonald qui a été évincée plus tôt dans l’année.

