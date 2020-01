M&S rédige dans un autre cadre Topshop

Helen Wilson devrait rejoindre M&S au printemps

Marks & Spencer aurait braconné la directrice commerciale de Topshop, Helen Wilson, en tant que responsable du merchandising pour les vêtements pour femmes.

Plus tôt cette semaine, Arcadia a révélé que Wilson lui signifiait son préavis et devait quitter l’entreprise plus tard cette année.

Elle devrait rejoindre M&S au printemps, a rapporté Drapers.

Elle a d’abord rejoint Topshop en tant que directrice du merchandising en novembre 2012 avant de devenir directrice des marchandises de Wallis, propriété d’Arcadia, entre octobre 2009 et 2012.

Wilson a également été directeur commercial international du détaillant britannique Monsoon Accessorize de mai 2005 à octobre 2009.

M&S a également vu d’autres cadres d’Arcadia rejoindre son entreprise au cours de l’année écoulée.

Le directeur de la mode de Topshop, Maddy Evans, s’est joint à la fin de l’année dernière dans un rôle d’achat senior, et le directeur créatif d’Arcadia, Anthony Cassidy, deviendra le chef de la création de la marque M&S ce printemps.

Wilson est le dernier dirigeant d’Arcadia à rejoindre M&S.

Pour les 13 semaines précédant le 28 décembre, M&S a annoncé une période de négociation de Noël «décevante» malgré le fait que sa division alimentaire ait réalisé une performance «exceptionnelle».

Les ventes de vêtements et d’articles pour la maison au Royaume-Uni ont chuté de 3,7% en glissement annuel et ont été imputées à une «sous-performance dans la mode masculine et les cadeaux».

Par conséquent, l’agence de notation influente Moody’s a abaissé la cote de crédit du détaillant de stable à négative.

