M&S suit les étapes de Sainsbury en offrant un service sans caisse

Marks & Spencer a étendu son service technologique à 50 magasins, dont 49 à Londres, pour offrir aux clients une offre de paiement sans paiement.

Le détaillant a déclaré que “les Londoniens occupés peuvent acheter leur déjeuner en moins de 40 secondes” avec son offre Mobile Pay Go.

Le déploiement étendu fait suite à un essai rigoureux dans une sélection de magasins de Londres. Dans les six magasins d’essai originaux – Edgware Road, Bankside, Waterside Paddington, West Hampstead, Canary Wharf et Stratford Westfield – M&S a déclaré qu’il y avait une transaction Mobile Pay Go toutes les trois secondes pendant le déjeuner.

Mobile Pay Go a été lancé pour aider à réduire les temps d’attente, et le magasin M&S Clapham Junction utilise la technologie depuis sa réouverture en tant que deuxième magasin de renouvellement du détaillant.

“Nous savons tous à quel point la vie londonienne est rapide et à quel point nos clients sont occupés, donc la grande réponse que nous avons eue à Mobile Pay Go n’a pas été une surprise pour nous ici à Clapham Junction”, a déclaré Joe Erskine, directeur du magasin M&S Clapham Junction .

«Il est extrêmement important pour nous de permettre aux clients d’entrer, d’acheter nos produits et d’être en route aussi facilement que possible.»

M&S a déclaré qu’elle continuerait de déployer cette technologie «là où il est juste de le faire dans le cadre des plans plus larges du détaillant pour améliorer l’expérience client en magasin».

Sacha Berendji, directeur de la vente au détail, des opérations et de la propriété M&S, a déclaré: «M&S est en train de devenir un premier détaillant numérique avec des opérations de magasin de pointe – et Mobile Pay Go en est une partie vraiment excitante.

“Le déploiement d’aujourd’hui signifie que davantage de nos clients pourront bénéficier de cette technologie populaire et profiter d’une expérience de magasinage transparente.”

Cela fait suite à une offre similaire de l’épicier Big 4 Sainsbury’s, après que son magasin local Holborn Circus a été rénové pour être mobile-first et check-out gratuit en avril de l’année dernière.

L’expérience a mis à l’épreuve la technologie SmartShop Scan, Pay & Go dans un magasin d’alimentation à emporter sur mesure, «rendant les courses plus rapides et plus pratiques».

