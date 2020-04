MSG Seguros fait un don de 60 000 euros au Trésor public

MGS Seguros a fait un don de 60 000 euros au Trésor public, dans le but d’aider l’organisation à faire face à la situation de crise sanitaire causée par COVID-19.

Ce don de MGS Seguros fait partie des initiatives que l’entreprise mène pour diffuser sa «solidarité» à la société dans son ensemble, en raison de la crise économique et sociale que la pandémie de coronavirus provoque et qui cause «des dommages à le tissu économique »et« l’incertitude ».

De plus, MGS Seguros fait un “effort” pour atténuer autant que possible les effets de cette maladie sur tous les groupes qui font partie de son activité.

À cette fin, l’entreprise a pris des mesures visant à fournir un «soutien maximal» aux employés, médiateurs, fournisseurs, collaborateurs et clients.

Cette semaine, MGS Seguros a annoncé la mise à jour de MGS Cybersecurity un an après son lancement, le produit visant à protéger les PME et les entreprises professionnelles grâce à un ensemble de solutions d’assurance visant à minimiser l’impact des cyber-risques dans l’environnement des entreprises.

La société explique que la nouvelle version du produit offre aux clients une protection complète contre les principaux cyber-risques auxquels ils sont confrontés, qu’ils soient causés par des attaques externes ou la négligence des employés, et qui peuvent signaler des pertes financières, des réclamations de tiers, sanctions ou crises de réputation.

Le produit mis à jour a une couverture de base de premier ordre qui fournit «les services des meilleurs spécialistes en cas d’incident de cybersécurité et fournit au client un contenu numérique qui contribue à améliorer la sensibilisation de l’entreprise à la cybersécurité.

De plus, tous les ordinateurs peuvent être protégés et surveillés, et les vulnérabilités possibles identifiées. » Et à un deuxième niveau, le produit comprend des couvertures optionnelles qui réduisent l’impact économique en cas d’incident de cybersécurité effectué par un tiers.

Fin mars, MGS Seguros a élargi ses produits Accident, améliorant la couverture de l’invalidité temporaire due à la maladie, car «exceptionnellement» il inclura le coronavirus parmi les causes. De plus, pour aider ses clients, l’entité assouplit les conditions de paiement des primes des polices contractuelles afin d’atténuer les effets économiques que cette pandémie provoque.

