Mulenga Agley, fondateur de Growthcurve – Econsultancy

Econsultancy propose généralement une fonctionnalité intitulée «Un jour dans la vie», qui a récemment pris une légère sensation d’absurde. La journée typique semble maintenant très différente.

Nous avons donc changé notre approche et demandons aux spécialistes du marketing à quoi ressemble leur travail maintenant. Nous commençons par Mulenga Agley, fondateur de Growthcurve.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le fondateur de Growthcurve. Nous sommes une «agence de croissance d’entreprise» – qui propose des abonnements «Growth as a Service» aux entreprises qui souhaitent se développer rapidement et bien paraître. Nous sommes à l’origine de certaines des startups les plus dynamiques de Londres, et les mises à l’échelle de l’équipe et les entreprises se tournent vers pour les aider à attirer de nouveaux clients et des revenus supplémentaires. Nous sommes spécialisés dans l’acquisition de clients et d’utilisateurs – mais la façon dont nous le faisons ne ressemble à rien d’autre. Nos tactiques de croissance, notre technologie et notre approche de la création sont radicalement différentes – nos

les annonces ne ressemblent même pas à des annonces…

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Mes matins typiques impliquent désormais un suivi des tendances à une toute nouvelle échelle. Chez Growthcurve, nous sommes obsédés par les données – nous avons des alertes régulières sur un certain nombre de plateformes qui nous informent s’il existe des opportunités émergentes dont nos clients pourraient profiter.

Les choses évoluent si vite à la suite de l’épidémie que nous avons pu aider plusieurs clients à avoir un premier avantage dans leur secteur en restant en face des comportements changeants des consommateurs. Nos clients de jeux bénéficient du coût par utilisateur actif le plus bas de tous les temps en raison de l’augmentation de l’utilisation des appareils mobiles et l’un de nos clients vient de nous expliquer comment aider à faire pivoter leur plateforme mondiale de financement du reboisement pour aider à collecter des fonds pour les premiers intervenants du NHS.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Nous avons récemment commencé à repenser notre siège de Londres à Liverpool Street avec de belles plantes et des espaces de détente – comme si nous étions jusqu’à présent une équipe de techniciens créatifs obsédés par Internet, nous avions préféré des équipes de campagne physiquement co-localisées. Depuis l’épidémie, toute notre entreprise s’est éloignée à 100%, donc notre mission est d’essayer de nous sentir aussi proches – malgré la distanciation sociale.

Nous utilisons Slack en interne et avec tous nos clients pour les communications quotidiennes, et nous utilisons un outil initialement conçu pour le développement de logiciels (Jira) pour gérer nos campagnes de marketing de croissance – comme nous pourrions l’étendre avec

Des API pour le faire «parler» avec pratiquement toutes les plateformes publicitaires et tous les outils tiers que nous utilisons.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

J’ai été particulièrement impressionné par la façon dont Spotify utilise son échelle pour aider à protéger les petits artistes de l’industrie de la musique contre les effets négatifs de Covid (comme ne pas pouvoir organiser d’événements musicaux en direct) en publiant une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux artistes de collecter des fonds directement auprès de leurs fans via leurs pages de profil d’artiste Spotify.

Impact du coronavirus sur l’industrie de la musique

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Les données AppsFlyer au 26 mars montrent que les applications sociales ont augmenté de 650% en part d’installation organique au cours de la seule semaine dernière, tandis que les installations non organiques d’applications de médias sociaux ont augmenté de 85% et que la part de sessions dans les applications de médias sociaux a augmenté de 90%.

Les applications éducatives ont vu une augmentation de + 130% du nombre d’installations – suggérant que les gens utilisent leur temps de travail à domicile pour acquérir de nouvelles compétences, les applications de santé et de remise en forme ont vu une augmentation de + 140% du nombre d’installations avec des personnes à la recherche de conseils pour garder s’adapter pendant le verrouillage et les applications de jeu ont vu une augmentation de 40% en moyenne.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Le comportement des consommateurs est en train de changer – les tactiques qui auront fonctionné début mars pourraient très bien être redondantes début avril alors que les retombées mondiales de l’épidémie de Covid-19 s’installent. Il est temps de tester de nouvelles idées en réponse à l’évolution des besoins des consommateurs.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Nous travaillons avec des startups et des sociétés de capital-risque depuis le premier jour. Nous sommes donc très à l’aise face aux nouvelles conditions du marché et à l’incertitude en ce qui concerne le comportement des consommateurs. Nous traiterons chaque client comme une startup, quelle que soit leur taille, et utiliserons ces techniques de démarrage pour tester / valider et mettre à l’échelle des stratégies de croissance qui pourraient aider les marques à se développer dans le nouveau monde post-Covid-19.

Comment avez-vous fini par fonder Growthcurve, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai lancé Growthcurve après avoir développé la banque numérique Monese à partir de zéro (0 clients) au point où elle valait des centaines de millions – à ce moment-là, j’ai vendu ma part de l’entreprise à PayPal. Avant Monese, j’avais passé près d’une décennie dans les principales agences de publicité mondiales – dont AKQA, Wunderman, Isobar et FCB – ces dernières années à la barre. Nous voulons élargir notre idée de «croissance en tant que service» à l’échelle mondiale et rendre la croissance de votre base de clients et de vos revenus aussi simple que de vous inscrire à n’importe quel

autre service d’abonnement en ligne.