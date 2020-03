Münnich Motorsport est “plus excité” après avoir perdu le titre WTCR

L’équipe de Münnich Motorsport a été l’un des grands “ agitateurs ” de la saison 2019 du WTCR. Avec le duo formé par Esteban Guerrieri et Néstor Girolami, l’équipe d’origine allemande a réussi à arriver avec des options pour obtenir le titre de pilote et celui d’équipes pour la phase finale de l’épreuve, un test qui s’est déroulé à Sepang. Cependant, Guerrieri était à 23 points de remporter le titre des pilotes après avoir souffert de problèmes lors de la dernière course, Münnich Motorsport a dû se contenter de la troisième place du classement général par équipe malgré des combats actifs avec Lynk & Co et BRC Hyundai.

La formation liée à Honda comptera quatre voitures cette saison. En plus d’avoir Guerrieri et Guirolami à nouveau sur la liste de paie, la structure allemande intègre Tiago Monteiro et Attila Tassi, les deux autres pilotes officiels Honda. Un projet plus ambitieux qui doit refléter ce qui a été appris en 2019, selon le directeur de l’équipe Dominik Greiner: “L’objectif est de gagner, c’est clair. Nous étions très près de l’atteindre la saison dernière, mais je ne peux pas l’être. Nous avons quitté la Malaisie la tête haute et maintenant nous commençons la nouvelle campagne avec plus d’enthousiasme pour cette défaite“

“Nos mécaniciens ont fait un excellent travail tout au long de la saison 2019., à tous les niveaux. Tous les membres de l’équipe se concentrent désormais sur construire de nouvelles voitures pour commencer les tests ce mois-ci. Grâce à notre expérience, les nouvelles qui incluent la Honda Civic Type R et le travail de tous les membres de l’équipe nous serons mieux préparés que jamais et nous serons forts dès la première manche du championnat “at-il ajouté Dominik GreinerSachant qu’un bon début de saison peut faire une différence dans la lutte pour le titre étant donné l’égalité qui existe dans le WTCR.