Murs en verre: design intérieur illimité

La fusion organique du verre, de la dalle de pierre et de l’acier crée un design saisissant mais simpliste qui relie la nature et l’architecture à cette résidence située à Cannon Beach, en Oregon.

(Photo: Cascade Sotheby’s International Realty)

Bien que les murs de verre intérieurs soient la solution parfaite pour l’expansion visuelle intérieure, ils sont également la caractéristique clé lors de la création d’espaces contemporains et modernes.

Il existe de nombreuses options et possibilités en ce qui concerne la mise en œuvre de parois en verre externes; des portes coulissantes en verre qui se glissent dans le mur, des murs en verre pliants simples qui relient le patio intérieur aux fenêtres à paroi pleine qui entourent souvent les étages supérieurs, peu importe.

Dans cette résidence, vous pourrez profiter en permanence des belles vues sur la mer. Apprenez-en plus sur elle.

(Photo: Cascade Sotheby’s International Realty)

Les avantages des parois en verre

1. Intérieurs pleins de lumière naturelle. Non seulement la lumière du jour est bonne pour votre santé, mais elle est également bonne pour vos finances. En utilisant des murs en verre, les intérieurs deviennent plus lumineux et bien éclairés pendant la majeure partie de la journée. Profitez de cet éclairage inégalé, tout en économisant sur chaque facture de lumière.

2. Connexion avec l’extérieur. Il n’y a pas de meilleure solution que les grandes parois coulissantes en verre qui relient le patio et le jardin avec, par exemple, le salon.

Transparence pour fusionner la maison avec l’environnement.

(Photo: Cascade Sotheby’s International Realty)

Si vous êtes passionné par le respect de l’environnement et de la durabilité, ce type de construction vous comblera. Les matériaux de construction respectueux de l’environnement, la conception organique et les grandes fenêtres intègrent magnifiquement les espaces intérieurs et extérieurs dans les conceptions architecturales modernes et produisent un environnement agréable et sain.

3. Vues spectaculaires. Selon l’emplacement de votre propriété, les murs de verre extérieurs pourraient offrir de belles vues qui améliorent l’expérience de vie. Découvrez comment cette fusion avec le plein air est réalisée dans cette résidence située à Cannon Beach, en Oregon.

Jeu de lumière du jour équilibré avec design d’éclairage intérieur.

(Photo: Cascade Sotheby’s International Realty)

4. Ventilation naturelle. Puisque les murs extérieurs en verre offrent la possibilité d’ouvrir complètement les intérieurs, toutes les pièces deviennent fraîches et bien ventilées.

L’utilisation de matériaux naturels à l’intérieur, comme la pierre et le bois, crée une parfaite synergie avec les vues extérieures.

(Photo: Cascade Sotheby’s International Realty)

Le verre est sans aucun doute la marque du design d’intérieur moderne. Avec juste un grand mur de verre ou de grandes fenêtres, de nombreuses maisons peuvent être transformées de manière impressionnante.

.