Mutuelle des indépendants (TNS) : laquelle choisir ?

Il est évident que souscrire une mutuelle même en étant professionnel indépendant est indispensable. En effet, la Sécurité sociale prend en charge une partie des soins et médicaments mais celle-ci ne rembourse pas l’ensemble des frais. Le rôle d’une mutuelle TNS est de compléter les frais restants une fois le remboursement de la Sécurité sociale effectué.

Comment choisir une mutuelle pour indépendant ?

Le choix d’une mutuelle TNS n’est pas toujours évident. Les contrats d’assurance sont souvent complexes à analyser. Différencier concrètement les complémentaires santé peut s’avérer être une tâche ardue.

Voici quelques éléments pour lesquels vous devez être attentifs :

Votre budget est le premier élément à analyser. Vous pourrez vous tourner vers certaines mutuelles TNS plutôt que d’autres, selon le montant que vous souhaitez attribuer à votre mutuelle tous les mois.

Votre besoin en termes de remboursement est lui aussi important. Selon votre état de santé et votre besoin en soins médicaux, vous vous pencherez probablement vers une assurance santé plutôt qu’une autre. Par exemple, si votre besoin en médecines douces est récurent, il faudra se tourner vers un contrat qui propose ce type de garanties.

Le dernier point essentiel concerne le dispositif fiscal. Il faut que vous choisissiez un contrat de mutuelle Madelin : autrement dit, en accord avec la loi Madelin.

A quoi correspond la loi Madelin pour les indépendants ?

La loi Madelin entrée en vigueur le 11 février 1994 donne aux travailleurs non-salariés (TNS) la possibilité de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées à leur complémentaire santé. L’objectif de cette loi est d’inciter les travailleurs indépendants à se créer leur protection sociale et à être couvert en cas de problème de santé imprévisible.

Certes, le montant de la complémentaire santé est déductible des impôts à payer sur la société. Toutefois, cela ne signifie pas forcément que la mutuelle la plus chère soit la plus adaptée à vos besoins. Il faudra donc se renseigner avant de signer un contrat de complémentaire santé. Avant de souscrire une mutuelle TNS, il est nécessaire de demander des devis à plusieurs organismes différents : il s’agit de comparer et de sélectionner l’offre la plus avantageuse.

La loi Madelin concerne les complémentaires retraites, en plus des complémentaires santé. Par ailleurs, les cotisations versées pour la protection du conjoint et pour celle des enfants – autrement dit, les ayants droits du travailleur non salarié – sont elles aussi déductibles des impôts.