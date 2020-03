Mythes et vérités sur l’alcool et le COVID-19

Les mythes de l’alcool tuent

La semaine dernière, au moins 44 personnes sont mortes en Iran en raison d’une intoxication à l’alcool, car elles croyaient aux mythes sur les propriétés de l’alcool pour tuer le coronavirus. Afin de se protéger du COVID-19, ils ont consommé de grandes quantités d’alcool fait maison. Selon USA Today, beaucoup plus de personnes sont hospitalisées et traitées dans les salles d’urgence.

L’épidémie de coronavirus en République islamique d’Iran est l’une des plus meurtrières à l’extérieur de la Chine, pays d’origine de la maladie. Le pays s’efforce de contenir la propagation du COVID-19 et de limiter le nombre de morts. L’épidémie aurait touché les 31 provinces, tuant 291 personnes et infectant plus de 8 000 personnes.

Alors que COVID-19 se propage dans le monde entier et a été déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la désinformation, les mythes et les rumeurs ont contribué leur part à la charge croissante.

Au moment où j’écris ces lignes, l’OMS signale que 148 pays sont désormais touchés et plus de 168 000 personnes infectées dans le monde. Malheureusement, plus de 6 600 personnes sont décédées des suites de COVID-19. La Chine, l’Italie et l’Iran sont actuellement les pays avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus.

Comme l’illustrent les cas de décès par empoisonnement à l’alcool dus à des mythes sur la guérison d’un coronavirus, des informations fiables et précises sont importantes pour les personnes et leurs familles et pour la santé publique. En fait, l’OMS ne se bat pas «seulement» contre le virus lui-même, elle a également bataille contre une «infodémie» massive – une surabondance d’informations (certaines précises et d’autres non) qui empêche les gens de trouver des sources fiables et des conseils fiables lorsqu’ils en ont besoin.

N’ingérez pas d’alcool, mais utilisez-le pour l’hygiène

Alors que les informations trompeuses et même nuisibles se répandent rapidement sur les réseaux sociaux, l’OMS a lancé des collaborations avec Facebook, Twitter, Tencent, Pinterest et TikTok pour freiner la propagation de fausses nouvelles.

Heureux de voir @Google proposer ses outils pour prendre en charge la réponse globale # COVID19. @WHO est reconnaissant pour votre recherche SOS sur #coronavirus dirigeant les utilisateurs vers des informations fiables.

Offrir des classes gratuites en ligne aux écoles fermées est un grand acte de solidarité, @sundarpichai. Je te remercie! https://t.co/z6q34X943T

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 3 mars 2020

Et l’OMS s’efforce de devancer les informations trompeuses en partageant des conseils et des avis importants. Entre autres sujets, ils abordent la question des mécanismes d’adaptation nocifs en période de stress et de peur de la flambée et de la riposte, en particulier pour les agents de santé.

#Travailleurs du domaine de la santé,

évitez d’utiliser des stratégies d’adaptation inutiles comme le tabac, l’alcool ou d’autres drogues.

Cela peut aggraver votre bien-être mental et physique.https: //t.co/brPm9JlAWH#COVID19 #coronavirus #MentalHealth pic.twitter.com/QNTtVCmxGZ

– Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 14 mars 2020

En fait, l’OMS a une page entière appelée «briseurs de mythes» pour démystifier les plus grandes idées fausses sur les «remèdes de prévention» des coronavirus.

Ils écrivent par exemple:

Vaporiser de l’alcool ou du chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui sont déjà entrés dans votre corps. La pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses (c’est-à-dire les yeux, la bouche).

Sachez que les deux l’alcool et le chlore peuvent être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés dans le cadre des recommandations appropriées. »

Il est clair que l’alcool ingéré par l’homme est (très) nocif, pas utile. Le SEUL rôle que l’alcool devrait jouer est d’aider à assurer l’hygiène. Le nettoyage régulier et complet de nos mains avec un désinfectant à base d’alcool ou le lavage à l’eau et au savon est la mesure de protection la plus importante. Le nettoyage des surfaces fréquemment utilisées est également important et les substances à base d’alcool sont également utiles à cet égard. Toutes les autres mesures de protection clés que chacun doit prendre sont résumées dans cette vidéo YouTube.

L’alcool affaiblit le système immunitaire

Briser le mythe selon lequel l’ingestion d’alcool aiderait à prévenir l’infection par le coronavirus et démentir l’idée fausse selon laquelle la consommation d’alcool pourrait être un mécanisme d’adaptation utile compte tenu du stress et de l’anxiété provoqués par tout ce qui se déroule actuellement en raison de la pandémie est une chose évidente.

Il y a cependant un autre sujet qui devrait être reconnu à l’époque de cette pandémie: l’alcool affaiblit le système immunitaire.

Cela est important pour tous ceux qui appartiennent à un groupe à haut risque. Mais cela importe aussi pour tous ceux qui veulent s’assurer – et à juste titre – de rester aussi sains que possible.

L’alcool affaiblit le système immunitaire.

Les scientifiques savent depuis longtemps que la consommation d’alcool est associée à des effets négatifs sur la santé liés au système immunitaire. Certaines des connexions qui comptent particulièrement dans le contexte de la pandémie de coronavirus sont:

Sensibilité à la pneumonie,

Plus grande probabilité de syndromes de stress respiratoire aigu (SDRA), et

Récupération plus lente et moins complète des infections dues à la consommation d’alcool.

Surtout, la consommation d’alcool n’a pas à être chronique pour avoir des conséquences négatives sur la santé du système immunitaire.

L’alcool perturbe les voies immunitaires de manière complexe et altère ainsi la capacité du corps à se défendre contre les infections. Les effets combinés de l’alcool sur l’immunité innée et adaptative affaiblissent considérablement la capacité du corps à se défendre contre les infections et autres problèmes de santé.

Les scientifiques ont découvert que:

… L’alcool modifie le nombre et l’abondance relative des microbes dans le microbiome intestinal, une vaste communauté de micro-organismes dans l’intestin qui contribuent au fonctionnement normal de l’intestin.

Ces organismes affectent la maturation et la fonction du système immunitaire. »

En plus de la pneumonie, la consommation d’alcool est liée aux maladies pulmonaires, y compris la tuberculose et autres. L’alcool perturbe la fonction ciliaire dans les voies respiratoires supérieures, altère la fonction des cellules immunitaires et affaiblit la fonction barrière des épithéliums dans les voies respiratoires inférieures. Souvent, les lésions pulmonaires provoquées par l’alcool ne sont pas détectées jusqu’à ce qu’une deuxième insulte, telle qu’une infection respiratoire, entraîne des maladies pulmonaires plus graves que celles observées chez les abstinents alcooliques.

En 2008, une réunion d’un groupe d’experts dirigé par l’OMS a constaté, après un examen approfondi des dernières données probantes, qu’il existe des preuves concluantes d’un lien de causalité entre les habitudes de consommation excessive d’alcool et / ou les troubles liés à la consommation d’alcool (AUD) et l’incidence de la tuberculose active (TB), et l’aggravation de l’évolution de la tuberculose.

La tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement grave qui affecte principalement vos poumons. L’OMS dit que ca. un tiers de la population mondiale a une tuberculose latente, ce qui signifie que des personnes ont été infectées par des bactéries tuberculeuses mais ne sont pas (encore) malades. L’alcool est un facteur et cause de risque majeurs pour cette maladie pulmonaire infectieuse, selon le Rapport mondial de l’OMS sur la situation de l’alcoolisme 2018.

En général, la consommation d’alcool n’est ni saine ni sûre.

Mais en période de pandémie, la compréhension des effets néfastes de l’alcool sur le système immunitaire humain et donc sur la capacité de notre corps à se défendre contre les infections et notre capacité globale à rester en bonne santé est importante. C’est une vérité qui pourrait être partagée sur les réseaux sociaux – après avoir essuyé votre appareil et vous être lavé les mains correctement.

Selon les preuves scientifiques, les conseils suivants sont importants pour les choix de vie qui aident à renforcer la défense du système immunitaire:

Arrêter de fumer.

Évitez la consommation d’alcool.

Éviter le stress.

Assurer et maintenir un mode de vie sain, y compris une alimentation saine, de l’exercice, un bon sommeil et un contact social (possible même en période de distanciation sociale).