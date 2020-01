N Brown Group nomme Rachel Izzard au poste de CFO

Rachel Izzard passera à N Brown de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, où elle est directrice financière depuis 2015.

N Brown Group a annoncé la nomination de Rachel Izzard en tant que nouvelle directrice financière du groupe, en remplacement de Craig Lovelace qui quitte pour prendre un nouveau poste.

Une date de début pour Izzard et une date de départ pour Lovelace n’ont pas encore été confirmées, mais la société mère des détaillants de mode Simbly Be, Jacamo et JD Williams a déclaré que cela serait révélé en temps voulu.

N Brown a ajouté que Lovelace travaillera avec le PDG du groupe, Steve Johnson, pour assurer un transfert ordonné à Izzard, mais jusqu’à son départ, il continuera à assumer ses responsabilités de chef des finances.

Izzard passera à N Brown de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, où elle est directrice financière depuis 2015.

Elle a commencé sa carrière chez Mobil Oil et British Airways, passant à divers postes financiers supérieurs.

Avec la formation d’International Airlines Group, elle est devenue directrice financière d’IAG Cargo, un poste qu’elle a occupé jusqu’à son passage chez Aer Lingus.

«Au nom du conseil d’administration et de tout le monde chez N Brown, je tiens à remercier Craig pour sa contribution au cours des cinq dernières années. Nous lui souhaitons plein succès pour l’avenir », a déclaré le président de N Brown, Matt Davies.

Johnson a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Rachel à N Brown. Elle apporte une expertise et une expérience financières considérables et sera un ajout clé à l’équipe de direction. »

