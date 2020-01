N Brown Group publie un avertissement sur les bénéfices après une période «difficile»

Le groupe de distribution qui détient Simply Be, Jacamo, Ambrose Wilson et JD Williams, a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année

N Brown Group a émis un avertissement sur les bénéfices après avoir subi des échanges difficiles sur le marché, qui a vu ses revenus baisser.

Le groupe de vente au détail qui possède Simply Be, Jacamo, Ambrose Wilson et JD Williams, a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année.

N Brown s’attend maintenant à ce que son bénéfice ajusté avant impôts pour l’exercice se situe entre 70 et 72 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 78 millions de livres sterling à 84,1 millions de livres sterling.

Au cours des 18 semaines précédant le 4 janvier, le chiffre d’affaires produits a baissé de 4% pour le groupe après avoir été impacté par une baisse de 4,6% de sa branche services financiers.

Parallèlement, les revenus en ligne ont augmenté de 2,5% au cours de la période, stimulés par la croissance de Simply Be et d’Ambrose Wilson.

En décembre, N Brown a nommé Daniel Joy comme le nouveau patron de sa branche des services financiers, qui a rejoint ses fonctions le 6 janvier.

«Les revenus des services financiers ont diminué, reflétant notre approche stratégique du commerce de détail et le resserrement continu de nos critères de prêt», a déclaré le directeur général de N Brown, Steve Johnson.

«Nos travaux jusqu’à présent ont mis en évidence la nécessité de disposer d’un portefeuille de marques plus étroit, d’une focalisation plus nette sur les produits et d’une base de coûts appropriée pour assurer une croissance numérique durable.

«Dans le même temps, nous continuerons de lutter de manière proactive contre les facteurs externes accélérés et cumulatifs qui devraient réduire la taille de nos activités de services financiers au cours des deux prochaines années.

«Celles-ci influeront considérablement sur la façon dont nous exploiterons nos activités de services financiers et nous prenons des mesures proactives pour garantir que le changement est géré de manière appropriée. Cela correspond à notre stratégie de devenir une entreprise axée sur le numérique et dirigée par le commerce de détail.

«Nos attentes restent que le marché de détail continuera d’être difficile et promotionnel, mais nous nous concentrons sur notre stratégie claire de croissance numérique rentable.»

