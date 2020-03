Nationwide ramène des hypothèques à taux d’intérêt uniquement via des courtiers

La dernière fois que Nationwide Building Society a proposé une hypothèque à taux d’intérêt, c’était il y a huit ans. Mais le prêteur les réintroduit maintenant pour les emprunteurs à la recherche d’une plus grande flexibilité hypothécaire.

Les prêts hypothécaires à taux d’intérêt représentent actuellement environ 7% du marché hypothécaire. Cependant, les emprunteurs intéressés devront remplir certaines conditions strictes pour être admissibles.

Pour les nouveaux produits hypothécaires à intérêt national, des critères s’appliquent. La première est que les candidats ont besoin d’un capital minimum de 200 000 £, sauf s’ils se trouvent dans le sud-est où 250 000 £ sont nécessaires. À Londres, ce chiffre passe à 300 000 £.

Profil client strict

Le ratio prêt / valeur maximum (LTV) sera de 60%, et il y aura une exigence de revenu minimum de 75 000 £ pour les candidats individuels ou de 100 000 £ pour les demandes de revenu conjoint. De plus, une durée hypothécaire minimale de 25 ans ou la retraite si tôt est un pré-requis. De plus, les clients ne pourront accéder aux produits d’intérêt que par l’intermédiaire de courtiers en hypothèques.

Nationwide offrira également des hypothèques «partielles et partielles». Cela signifie que les emprunteurs seront autorisés à se situer à mi-chemin entre le remboursement et les hypothèques à taux d’intérêt uniquement sur la base des mêmes critères.

Soutenir les bons candidats

Henry Jordan, directeur national des prêts hypothécaires, a déclaré: «En tant que deuxième prêteur du Royaume-Uni, il est naturel que nous continuions à chercher des moyens de soutenir le marché hypothécaire.

«À près de 7%, l’intérêt seulement demeure un élément important du marché et nous tenons à le soutenir en offrant un accès à notre gamme de produits standard aux candidats disposant de bons capitaux propres et d’un profil de revenu stable.»

Selon Mortgage Solutions, Nationwide cible la proposition aux plus hauts revenus à la recherche d’une flexibilité hypothécaire. Cela signifie qu’il ne s’applique pas aux emprunteurs qui ne peuvent pas se permettre une hypothèque à remboursement complet.

Le risque de futures actions négatives est une préoccupation pour tous les prêteurs. Les paramètres nationaux de cette hypothèque et l’exigence d’un moyen réaliste de rembourser la dette devraient réduire leur exposition.

