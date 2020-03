Natixis voit une “forte probabilité de récession” pour l’Espagne en 2020

Natixis IM estime qu’il y a une “forte probabilité de récession économique” pour l’Espagne en 2020, car “une croissance négative est attendue aux deuxième et troisième trimestres”, en raison de la crise des coronavirus.

La firme d’investissement estime que “la probabilité d’échapper à une récession est limitée” aux États-Unis et en Europe et est convaincue que les politiques budgétaires limiteront ce risque en prenant en charge la baisse imminente de l’activité.

“Le principal coup porté à l’Espagne est le tourisme, qui représente 11% de son PIB”, a expliqué le responsable de la recherche économique Ostrum AM (Natixis IM), Philippe Waechter.

Selon l’expert, la plupart des pays européens souffriront “de faiblesses majeures” ce printemps, donc “un plan coordonné en Europe est nécessaire” car “le pire serait des réponses non homogènes à travers l’Europe”.

Parmi les conséquences de cette situation, Natixis souligne que le déficit budgétaire va monter en flèche et la dette publique va augmenter dans l’attente de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. Bien qu’il existe déjà des mesures européennes de ce type, Waechter attend «certaines spécifiques à l’Espagne».

Waetcher a mis en évidence le “coup dur” qui sera dans le sud de l’Espagne, où le taux de chômage “est déjà élevé”, tandis que le tourisme asiatique n’est plus disponible et les voyageurs européens et britanniques, qui sont un grand Certains touristes européens resteront chez eux, en raison de l’épidémie et du Brexit.

En février, Natixis a cédé 29,5% de Coface à Arch Capital Group, pour un montant d’environ 480 millions d’euros, selon la banque d’investissement française.

Natixis conservera une participation financière de 12,2% dans l’assureur français, bien qu’à la clôture de la transaction, qui pourrait avoir lieu dans les 6 à 12 prochains mois, il ne soit plus représenté au conseil d’administration de Coface.

Selon les termes convenus de l’opération, Arch Capital a versé 10,70 euros pour chaque action Coface, ce qui représente une décote de 6% par rapport au cours de clôture des actions de l’assureur ce lundi.

La cession de cette participation permettra à Coface de déconsolider les comptes Natixis.

