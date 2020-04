Naturgy lance des actions pour lutter contre le coronavirus

Dans ces moments exceptionnellement défavorables en Espagne, la société d’énergie Naturgy a promu une série d’actions destinées à ses clients et également à la société pour lutter contre le coronavirus. Ces initiatives sont basées sur la fourniture gratuite d’électricité et de gaz aux hôtels et résidences qui cèdent leurs installations à la Santé publique et également pour aider les entrepreneurs et les hommes d’affaires à gérer l’impact négatif que le Covid-19 a sur leurs entreprises.

Fourniture gratuite de gaz et d’électricité à Ifema et aux hôtels et résidences qui utilisent Health

Depuis le 30 mars, la société présidée par Francisco Reynés fournit gratuitement du gaz au parc des expositions IFEMA que la Communauté de Madrid, en collaboration avec le ministère de la Santé et l’Unité militaire d’urgence (UME), a transformé en hôpital. plus grand d’Espagne afin de s’ériger en mur de soutènement contre le Coronavirus.

En plus de la fourniture de gaz gratuit dans tous les pavillons de ce lieu aménagés à cet effet, le groupe a préparé des moyens techniques étendus pour toute urgence et des équipes de spécialistes en soins 24h / 24 en cas de besoin.

D’autre part, Naturgy offre également un approvisionnement énergétique gratuit, à la fois en électricité et en gaz, aux hôtels et résidences qui cèdent leurs installations à la santé publique pour augmenter l’offre de lits disponibles en raison de l’augmentation des hospitalisations dérivées de la pandémie que connaît l’Espagne.

Plus précisément, la société a conclu le premier accord avec l’un de ses grands clients, le groupe Hotusa, auquel appartient la chaîne Eurostar, pour fournir gratuitement de l’énergie à l’hôtel Plaza Castilla de Madrid. De ce nombre, 30 hôtels au total ont rejoint cette initiative lancée le 20 mars par la société Reynés.

Report des factures clients du secteur d’activité

Quant à ses clients, Naturgy retarde le paiement des factures d’électricité, de gaz et de service telles que la réparation d’appareils électroménagers aux PME et aux indépendants afin que les entrepreneurs comme les entrepreneurs puissent minimiser l’impact sur leurs revenus.

Deux semaines après son lancement, un total de 20 000 ménages et 9 000 PME et travailleurs indépendants de tout le pays ont profité de cette initiative pour reporter les factures. De plus, l’entreprise a effectué 11 500 réparations urgentes depuis le début de l’état d’urgence, toutes effectuées selon un protocole strict de mesures de sécurité, tant pour les techniciens que pour les clients qui y sont soignés.

Selon l’avis de Francisco Reynés, président de l’entreprise, “la crise dure plus longtemps que prévu et nous devons tous contribuer à la fois à la gestion de la pandémie et à l’aspect économique des familles et des entreprises du pays”.

En ce sens, Naturgy a indiqué qu’il supportera le coût des factures en finançant ses clients pendant six mois sans intérêts. La compagnie d’électricité et de gaz estime que plus de quatre millions de clients nationaux et jusqu’à 250 000 PME et indépendants sont éligibles à cette aide.

Des soins médicaux gratuits à ses clients

D’autre part, Naturgy fournit à tous ses clients, durant ces mois, des soins médicaux gratuits par visioconférence afin que les citoyens puissent faire des consultations sans quitter leur domicile. Les demandes de renseignements peuvent être faites tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, par appel téléphonique, site Web ou application en ligne.

Ce service comprend des informations médicales sur les premières actions en cas d’urgence, des médicaments et des posologies pour la pédiatrie et la médecine générale. Et, à ce jour, il a déjà répondu à plus de 1 000 appels.

Avec ces initiatives de la compagnie d’énergie, il n’est pas surprenant que l’opinion de Naturgy et la satisfaction de ses clients s’améliorent face à l’impact du Coronavirus dans la société espagnole.

