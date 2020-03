Naturgy offre un approvisionnement énergétique gratuit aux hôtels et résidences

La naturgie est au service de la société contre le coronavirus et propose la fourniture gratuite d’énergie, à la fois électrique et gazière, aux hôtels et résidences qui cèdent leurs installations à la Santé Publique pour élargir l’offre de lits disponibles en raison de l’augmentation des hospitalisations dérivées de cette pandémie.

Plus précisément, la société a déjà conclu le premier accord avec l’un de ses grands clients, comme le groupe Hotusa, auquel appartient la chaîne Eurostar, pour lui fournir gratuitement de l’énergie à l’hôtel Plaza Castilla de Madrid. L’entreprise s’associe au groupe hôtelier pour faciliter la gestion de la santé et permettre de nouveaux espaces d’hospitalisation, assurant l’approvisionnement énergétique et le confort des installations.

Le président de Naturgy, Francisco Reynés, a expliqué que «l’entreprise a voulu réagir rapidement au dernier besoin de cette crise. Toutes les grandes entreprises ont une responsabilité envers le pays et nous devons contribuer avec nos efforts et notre capacité opérationnelle. »

Ainsi, la fourniture gratuite d’énergie à tous les établissements qui soutiennent la santé publique rejoint d’autres mesures déjà en cours, telles que le report de la perception des factures aux PME, aux petites entreprises et aux indépendants, la protection des groupes vulnérables, le renforcement d’installations critiques pour garantir l’approvisionnement et activer le télétravail pour l’ensemble de la main-d’œuvre.

De même, Naturgy est en contact permanent avec le ministère, les autorités compétentes et les forces et organes de sécurité de l’État pour exécuter des plans d’urgence spécifiques dans les installations critiques et garantir l’approvisionnement énergétique des citoyens, des hôpitaux, des centres de santé et des établissements de santé. besoins de base qui fonctionnent actuellement à un rythme exhaustif par rapport au Covid-19.

Initiatives contre les coronavirus

Naturgy et son président, Francisco Reynés ont pour priorité de garantir la sécurité d’approvisionnement. L’entreprise a activé des centres physiques et des technologies de sauvegarde dans différentes parties du pays, en plus de la capacité de gestion à distance, afin de garantir à tout moment l’approvisionnement en énergie.

De même, le service de soins d’urgence à domicile pour réparer les chaudières, les réfrigérateurs, etc. reste pleinement opérationnel, arrivant en moins de 3 heures. Ce service a également été étendu à ceux qui ne sont pas clients.

Naturgy a également lancé un protocole d’action pour la prévention de la contagion virale parmi ses techniciens spécialisés qui doivent continuer à se rendre sur leur lieu de travail pour réaliser des activités essentielles.

En outre, la compagnie d’énergie a renforcé son programme de protection des groupes vulnérables afin d’identifier les ménages qui sont désormais gravement touchés par cette crise et leur offrir des remises sur leurs factures, en fournissant les informations disponibles pour bénéficier de la prime sociale, ainsi que facilités de paiement sur vos factures.

Ces initiatives s’ajoutent à celle annoncée la semaine dernière par Naturgy, et qui permet de différer les factures d’électricité et de gaz des PME et indépendants qui sont désormais émises dans le but que les entrepreneurs et entrepreneurs puissent faire face au Coronavirus et aider atténuer l’impact sur votre revenu.

Avant l’état d’alarme, l’entreprise a étendu l’option de télétravail à tous les employés de l’entreprise chaque fois que leur poste l’autorisait, étant l’une des premières entreprises à adopter ce type de mesures afin de contenir le nombre de personnes infectées. et freiner la courbe pandémique.

