Naturgy renforce son protocole d’action contre le coronavirus

Naturgy a choisi de renforcer, temporairement, son protocole d’action dans le but de prioriser la santé de ses salariés et de leurs familles face à la forte évolution du Coronavirus. Par conséquent, il adopte de nouvelles mesures de choc pour empêcher la propagation rapide du virus et faciliter la réconciliation avec les salariés de l’entreprise en ce moment de mesures exceptionnelles.

Conformément aux récentes décisions prises par les autorités de plusieurs communautés autonomes, telles que la fermeture d’écoles, l’entreprise présidée par Francisco Reynés Massanet a étendu l’option du télétravail à tous les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’à ceux qui ont des personnes à charge.

Elle étend également la flexibilité du temps dans toute l’Espagne, que la zone soit ou non affectée par la mesure de fermeture des centres éducatifs et autres centres de soins.

D’autre part, Naturgy a mis en place des plans d’actions spécifiques dans ses différents métiers afin de garantir une activité de l’entreprise avec une normalité totale et de fournir un service à tous les clients du gaz et de l’électricité.

Le personnel de Naturgy et les syndicats ont été informés, dans le but de garantir à tout moment les activités liées à la prestation de services aux clients et les opérations critiques de l’entreprise.

L’entreprise dirigée par Francisco Reynés, maintient l’interdiction des voyages internationaux et a lancé de nouvelles limitations pour les déplacements de ses employés sur le territoire national, ainsi que des recommandations pour les transferts personnels. Au cours des derniers jours, Naturgy a encouragé l’utilisation de tous les moyens télématiques que le groupe met à la disposition de ses collaborateurs (téléprésence, visioconférence, téléconférence …).

En outre, la société a renforcé les services de soins aux employés, tels que le service médical ou le centre de sécurité et d’urgence de l’entreprise, et a fourni des informations détaillées sur ce qu’il faut faire en cas d’infection ou en contact étroit avec un cas probable ou confirmé. de COVID-19.

Quant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, convoquée pour le mardi 17 mars prochain, Naturgy a approuvé une série de mesures liées à cette assemblée pour assurer la sécurité et la santé des participants. La société considère que, conformément aux indications aux salariés, elle recommandera le suivi sur le web et facilitera la délégation de vote pour tous ses actionnaires dans le but de minimiser leur présence physique au sein de l’assemblée.

Pour Naturgy, il est prioritaire d’assurer la sécurité et la santé de tous ses collaborateurs et c’est pourquoi elle a été l’une des premières entreprises à activer un protocole d’action contre le Coronavirus. L’entreprise surveille constamment la situation et continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus.

