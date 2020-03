Ne t’arrête pas, Pemex

Il est connu de tous que les pertes déclarées par Pemex en 2019 se sont élevées à 346 135 millions de pesos, un chiffre 92% supérieur à celui déclaré en 2018, et que, compte tenu du passif du travail, le solde négatif de l’année passe à 658 , 130 millions de pesos.

Ces chiffres nous indiquent que les obligations de l’entreprise envers ses travailleurs menacent de dévorer la valeur ajoutée que le gouvernement du président López Obrador cherche à obtenir en traitant un plus grand volume d’hydrocarbures. Si l’on ajoute à cela le service de la dette, qui est d’environ 100 000 millions de dollars, quelle est la probabilité que le retour sur investissement attendu de la septième raffinerie soit dilué avant l’essentiel des obligations de la entreprise?

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que les chiffres rouges de 2019 sont, dans une large mesure, le résultat de l’inertie qui traîne depuis la malheureuse administration de Pemex sous les gouvernements de Peña Nieto et Calderón. Les deux ont fait pousser une boule de neige dont la taille et la nocivité ont été sous-estimées par le gouvernement López Obrador.

Autrement dit, les décisions qui ont été prises au cours des presque 16 mois de la soi-disant quatrième transformation à la tête de l’entreprise ne correspondent pas à l’ampleur du problème et, dans l’environnement actuel de bas prix du pétrole et d’une demande mondiale qui s’affaiblit face à la l’avance du Covid-19, menacent d’approfondir la détérioration de Pemex.

OPINION. Plus de feux rouges pour 2020: coronavirus et pétrole

Aujourd’hui, la plus grande entreprise du Mexique fait face à une crise interne et conjoncturelle qui menace d’entraver le projet national du président López Obrador. Sous réserve de connaître les mesures énergétiques que le gouvernement pourrait lancer dans les semaines ou les mois à venir, il est fort possible que 2020 finisse par être la pire année de l’histoire de Pemex.

.