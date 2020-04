NEM se prépare pour le lancement de Symbol, sa nouvelle plateforme de blockchain

Faits saillants:

NEM, NEM Studios et NEM Ventures seront intégrés dans une nouvelle entité, le groupe NEM.

Au cœur de l’annonce se trouvent les nouveaux plans de gouvernance de la plateforme NEM.

Une annonce faite par l’équipe de NEM expose quels sont leurs plans concernant leur gouvernance pour préparer le lancement de Symbol.

NEM prévoit d’ouvrir la voie au lancement de sa nouvelle plate-forme Symbol au public. Il s’agit d’une plate-forme blockchain open source décentralisée, avec laquelle vous souhaitez amener les entreprises traditionnelles à utiliser la technologie basée sur la blockchain. L’objectif de NEM avec Symbol est de réduire ses coûts d’exploitation et en même temps de fournir de nouvelles façons de créer de la valeur. Le symbole sera publié fin 2020.

Les différentes phases menant au lancement de Symbol sont présentées dans un communiqué. Du 7 avril au 7 mai, la communauté prévoit de se familiariser avec la feuille de route de lancement de Symbol. Du 7 mai au 7 juillet, NEM organisera des séances de discussion avec des groupes clés, aidant à recevoir efficacement les commentaires de la communauté.

En outre, il est prévu de mettre en œuvre un système de vote, à travers lequel la communauté peut exprimer ses préférences concernant le produit, la commercialisation, l’émission de jetons et d’autres aspects non encore révélés. L’intention est d’atteindre que le plan de vote devienne un processus continu, autonome et décentralisé.

D’un autre côté, NEM s’assure que la communauté sera informée de tout ce qui se passe à travers ses différents canaux d’information. En outre, il offrira aux utilisateurs plusieurs sessions AMA (Ask Me Anything), dans différentes régions du monde, avec une variété de langues, notamment l’espagnol, le japonais et l’anglais, entre autres.

NEM annonce sa nouvelle structure organisationnelle

L’annonce a également expliqué que les trois entités connues sous le nom de NEM Foundation, NEM Studios et NEM Ventures passeront à un cadre unique et commun. Cette nouvelle entité s’appellera Grupo NEM, et ledit changement n’affectera pas la performance des entités susmentionnées.

Dans l’image suivante, offerte dans la déclaration, vous pouvez facilement voir à quoi ressemblera la nouvelle structure organisationnelle.

Nouvelle structure organisationnelle du groupe NEM. Source: NEM Ecosystem Document – Plans for the Future and Structuring.

La nouvelle approche de gouvernance établie par le groupe central NEM et les trois entités a trois priorités établies:

Organisez de manière centralisée tout ce qui concerne le développement de logiciels, le conseil et la gestion de trésorerie des entités existantes. Créez un plan de projet formel et une feuille de route, qui sera prête le 17 avril. Ledit plan comprendra tout le nécessaire pour réaliser le lancement de Symbol. Impliquer davantage la communauté des utilisateurs de NEM, afin qu’ils puissent participer aux tâches et recevoir des incitations spécifiques. Un document avec toutes les spécifications sera publié le 7 mai.

La formation du groupe NEM est décrite dans la communication comme «une étape positive et collaborative pour assurer que Symbol soit le mieux soutenu jusqu’à son lancement et au-delà». Il ajoute qu’il s’agit d’une structure appropriée “pour aider NEM à participer à des projets open source et commerciaux après son lancement”.