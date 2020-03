Nespresso ferme ses magasins britanniques et irlandais suite à une pandémie de coronavirus

Il est entendu que d’autres détaillants envisagent leurs propres options pour maintenir les magasins ouverts.

// Nespresso annonce des fermetures temporaires de magasins au Royaume-Uni et en Irlande dans le cadre de la réponse de Covid-19

// Il suit les déménagements de Selfridges et Boden pour fermer ses magasins

// Nespresso a déclaré que les commandes et les livraisons en ligne continueront comme d’habitude

Nespresso a annoncé la fermeture de tous ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande en réponse à la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration sur son site Web, la marque de café et le détaillant ont déclaré: «Compte tenu de l’évolution de la situation autour de Covid-19, nous avons pris la décision de fermer temporairement tous nos magasins Nespresso, y compris nos boutiques et ceux de nos magasins partenaires à travers le Royaume-Uni et ROI. “

Il est entendu que d’autres détaillants envisagent leurs propres options pour maintenir les magasins ouverts.

LIRE LA SUITE:

Cependant, les détaillants ont pris des mesures pour fermer temporairement leurs magasins au Royaume-Uni, notamment Selfridges et Boden.

Pendant ce temps, Apple a annoncé qu’il fermerait tous les magasins en dehors de la Chine.

Nespresso a déclaré: «La santé et la sécurité de notre communauté, y compris nos employés, clients et partenaires, est notre priorité absolue. Nous continuerons de payer tous nos employés pendant cette période.

«Nous surveillerons de près la situation au fur et à mesure de son évolution et partagerons de nouvelles mises à jour sur nos plans dès qu’ils seront disponibles.

“En ce moment, nos pensées vont à la sécurité de notre communauté et nous sommes impatients de partager un café avec vous bientôt.”

La société a déclaré qu’elle continuait d’accepter les commandes en ligne avec des livraisons en cours.

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette