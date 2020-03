Netflix allouera 100 millions de dollars pour faire face à la crise des coronavirus

Netflix a annoncé cette semaine qu’il allouerait 100 millions de dollars (93 millions d’euros) pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus et aider les travailleurs de l’industrie audiovisuelle.

Ted Sarandos, responsable du contenu chez Netflix, a souligné que «la crise de COVID-19 est dévastatrice pour de nombreuses industries, y compris la création. Presque toutes les productions cinématographiques et télévisuelles ont cessé dans le monde entier, laissant des centaines de milliers d’équipiers et de membres du casting sans emploi. Cela comprend les charpentiers, les électriciens et les chauffeurs, dont beaucoup facturent à l’heure et par projet. Cette communauté a soutenu Netflix pendant les bons moments et nous voulons les aider maintenant dans les mauvais moments, surtout pendant que les gouvernements sont toujours en train de déterminer le type de soutien financier qu’ils fourniront.

En outre, il a expliqué que 85 millions de dollars (79 millions d’euros) iront aux employés de leurs propres productions qui sont restés sans travail en raison de l’interruption du tournage.

Sarandos a expliqué que “ceci s’ajoute aux deux semaines de salaire que nous avons déjà promis de payer au casting et à l’équipe pour les productions que nous avons été obligés de suspendre la semaine dernière”.

Les 15 autres millions de dollars (13 millions d’euros) du fonds seront utilisés pour aider les travailleurs de l’industrie audiovisuelle qui ne sont pas directement liés à Netflix.

Sarandos a expliqué que «ce qui se passe est sans précédent. Nous ne sommes forts que si les gens avec qui nous travaillons sont forts, et chez Netflix, nous avons la chance de pouvoir aider les plus durement touchés de notre industrie en cette période difficile. »

De Netflix, ils ont déclaré que l’industrie du divertissement audiovisuel était “sous le choc” des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Les sociétés cinématographiques ont été affectées par la fermeture de cinémas dans de nombreux pays, ce qui a entraîné le retard ou la suspension sans nouvelle date des premières de films tels que “No Time to Die” (James Bond), “F9” (“Fast & Furieux »),« Mulan »ou« Black Widow ».

Aux États-Unis, le syndicat des guildes du divertissement estime qu’au moins 120 000 emplois ont été perdus dans cette industrie à cause du coronavirus.

Connexes

.