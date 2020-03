Netflix Party : l’outil qui vous permet de regarder Netflix avec qui vous voulez… de loin !

A ce stade de la distanciation sociale, Netflix Party est le plug-in dont vous aviez besoin pour avoir ce rendez-vous ou cette soirée cinéma : il vous permet de regarder Netflix à distance avec qui vous voulez…

Il ne fait aucun doute que grâce au coronavirus, de nombreuses choses dans notre vie quotidienne sont touchées, ou du moins subissent un changement radical étonnant, et l’une d’entre elles est la vie avec d’autres personnes – même la façon dont nous regardons Netflix ! Les réunions ont été réduites au minimum (pour ne pas dire inexistantes pour le moment), cependant, les experts recommandent de continuer à avoir beaucoup de communication si nous devons faire du bureau à domicile, ou si nous devons rester chez nous pendant un certain temps en raison de la quarantaine que nous imposons aux réunions récréatives d’une manière différente. Donc… Et que dire de ces rencontres pour regarder les séries et les films sur Netflix avec nos meilleurs amis ou notre famille, ou même si vous voulez un rendez-vous romantique à distance ?

Comme toujours, la technologie est de votre côté, car il existe un outil qui vous permettra de regarder Netflix à distance, et même de commenter tout en temps réel. Ce plug-in est appelé Netflix Party.

Avec cet outil, vous pourrez profiter de Netflix avec vos amis, en respectant la distance sociale par le coronavirus !

QU’EST-CE QUE LE NETFLIX PARTY ?

Il ne s’agit pas d’une application mais d’un plug-in, ce qui signifie que vous ne pouvez l’utiliser que sur votre ordinateur, à partir du site officiel de Netflix dans votre navigateur. Netflix Party vous permet de synchroniser plusieurs utilisateurs pour regarder la même émission ou le même film, et dispose en même temps d’un mini salon de discussion afin que tous les participants puissent commenter en temps réel ce qu’ils regardent.

COMMENT FONCTIONNE LE PARTI NETFLIX ?

Vous devez télécharger Netflix Party sur la boutique Google Play, ou sur le site officiel de ce plug-in (netflixparty.com). Une fois que vous l’aurez téléchargé, il s’installera automatiquement… et c’est tout ! C’est vrai, vous n’avez pas à faire autre chose ! Cela ne pourrait pas être plus facile.

NETFLIX PARTY FONCTIONNE-T-IL DANS TOUS LES NAVIGATEURS ?

Malheureusement, ce n’est pas le cas : Le parti Netflix ne fonctionne qu’avec Google Chrome… en ce moment ! Mais c’est un excellent navigateur, donc il n’y a pas de pertes.

EST-IL SÛR D’UTILISER NETFLIX PARTY ?

Bien sûr qu’elle l’est ! En fait, en raison de tout l’impact que le coronavirus a eu sur le monde, il est devenu l’un des outils favoris des utilisateurs de Netflix. C’est facile, rapide et cela vous permet de rester en contact avec vos proches, en respectant la distance sociale qui nous a été demandée pour minimiser la propagation du coronavirus. C’est une situation gagnant-gagnant absolue !

Quel meilleur moyen de se tenir au courant de toutes les sorties Netflix du mois, qu’avec la Netflix Party ?