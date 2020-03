Netflix signe le studio de production de John Boyega pour étendre le contenu africain

L’accord avec l’acteur de “ Star Wars ” aide Netflix à pénétrer le marché africain.

Netflix poursuit ses efforts pour obtenir plus de contenu africain sur sa plate-forme en s’associant avec l’acteur de Star Wars John Boyega et sa société UpperRoom Productions. La maison de production indépendante sera responsable du développement de films non anglophones axés sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, basés sur “des histoires, des acteurs, des personnages, une équipe, des propriétés littéraires, la mythologie, des scénarios et / ou d’autres éléments dans ou autour des pays africains”.

Netflix a partagé ses plans pour offrir plus de spectacles africains en 2018. Son dernier original africain, Queen Sono, est sorti dans le monde fin février, tandis qu’une autre série encore inconnue se déroulant au Nigeria a été annoncée en même temps. Pendant ce temps, deux autres originaux, le drame pour adolescents sud-africain Blood & Water et la série animée Mama K’s Team 4 devraient atterrir plus tard cette année.

S’adressant à Variety, le vice-président du film international de Netflix, David Kosse, a déclaré: “L’Afrique a une histoire riche en récits, et pour Netflix, ce partenariat avec John et UpperRoom offre une opportunité de poursuivre nos investissements sur le continent tout en apportant des des histoires à nos membres en Afrique et dans le monde. ” Les estimations suggèrent que les chiffres d’abonnés pour l’Afrique sont actuellement bas, mais Nollywood est une industrie de plusieurs milliards de dollars, donc le potentiel de croissance de Netflix en Afrique dans son ensemble est énorme.

