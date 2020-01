Netflix va dépenser plus de 17 milliards de dollars en contenu original en 2020 – .

Alors que Disney + et Apple TV + ont tous deux fait leurs débuts et que Peacock, HBO Max et d’autres devraient être lancés dans les mois à venir, vous vous demandez peut-être si Netflix restera au top bien plus longtemps. Cela dit, il est difficile d’imaginer quiconque vole la couronne de Netflix lorsque la société dépense 17,3 milliards de dollars en contenu original. C’est le chiffre époustouflant que la firme de Wall Street BMO Capital Markets prévoit pour Netflix en 2020.

Bien que les analystes surveillent de près Netflix avant ses résultats du quatrième trimestre, John Blackledge de Cowen & Co. a déclaré jeudi dans une note qu’il s’attend à ce que la société ait “un trimestre solide”, tandis que Dan Salmon de BMO a déclaré dans une autre note. que «le récit des« guerres de streaming »est faux et il y aura plusieurs gagnants dans le streaming mondial.»

BMO dit qu’une majorité du budget de Netflix 2020 sera allouée à la programmation originale, comme les originaux animés qu’elle produira aux côtés de Nickelodeon, l’accord pluriannuel qu’elle a conclu avec les showrunners de Game of Thrones David Benioff et Dan Weiss, et les accords qu’elle a conclus avec Les créateurs de contenu sud-coréens qui, selon BMO, seront «un tremplin pour la mise à l’échelle des sous-marins dans l’un des [Asia’s] marchés adressables les plus riches et les plus grands.

En ce qui concerne les comparaisons avec les autres streamers majeurs, aucun ne correspond au budget de Netflix. Comme le note Variety, Disney prévoit de dépenser 1 milliard de dollars pour la programmation originale de Disney + en 2020, tandis qu’un autre milliard de dollars sera consacré aux dépenses de fonctionnement. Pendant ce temps, AT&T a affecté environ 2 milliards de dollars à HBO Max cette année, et NBCUniversal affirme avoir mis de côté le même montant pour les deux premières années de Peacock. Combinez les budgets des trois concurrents et vous n’êtes toujours pas proche des 17,3 milliards de dollars de Netflix, qu’ils dépenseront tous cette année.

Il y aura inévitablement un éclatement au fur et à mesure que davantage de services de streaming des grands réseaux et des grandes entreprises trouveront leur place, mais tant qu’ils sont tous dépensés par des milliards de dollars, Netflix ne va nulle part.

Source de l’image: Netflix

.