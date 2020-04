Neuf acheteurs de maisons neuves sur 10 investiraient à nouveau dans une nouvelle construction

La satisfaction des acheteurs de propriétés neuves au Royaume-Uni augmente. Un récent sondage explore pourquoi tant de gens choisissent d’acheter du neuf.

La qualité des logements neufs au Royaume-Uni s’est améliorée, de même que sa réputation. Dans le dernier sondage national sur la satisfaction de la clientèle des maisons neuves publié par la Home Builders Federation (HBF) et le National House Building Council, 91% des acheteurs de nouvelles constructions ont déclaré qu’ils achèteraient une nouvelle construction à l’avenir.

De plus, 89% des répondants ont dit qu’ils recommanderaient leur constructeur à un ami. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux résultats de l’année précédente, où 87% auraient recommandé leur constructeur.

L’enquête a examiné un large éventail de facteurs, qui indiquent tous une augmentation continue de la satisfaction générale des acheteurs de maisons neuves.

Améliorer les taux de satisfaction

Lorsqu’on leur a posé des questions sur la conception et l’aménagement internes, 93% des investisseurs ou propriétaires de nouvelles constructions étaient très satisfaits ou assez satisfaits. Sur la mise en page externe, 84% étaient très satisfaits ou assez satisfaits, tandis que sur la conception externe, 88% ont dit la même chose. Les autres domaines qui ont obtenu un score élevé ont été le processus de transfert et les informations fournies par le constructeur. Dans ces deux facteurs, 86% des personnes étaient très ou assez satisfaites.

En ce qui concerne la qualité globale de la nouvelle construction, 86% étaient très ou assez satisfaits du produit final. Selon HBF, c’est l’un des domaines qui a connu une nette amélioration ces dernières années.

Stewart Baseley, président exécutif de HBF, a déclaré: “Nous avons maintenant vu trois années consécutives d’amélioration des scores, soulignant la détermination de l’industrie à faire en sorte que cela soit bon pour ses clients.”

«Alors que les constructeurs offrent désormais des niveaux de satisfaction comparables à ceux de tout autre produit ou secteur, il reste encore beaucoup à faire. L’industrie est totalement déterminée à aider à mettre en place un service d’ombudsman des maisons neuves qui apportera davantage de réconfort et de confiance aux acheteurs de maisons neuves. »

Afflux de constructeurs cinq étoiles

L’enquête de cette année a enregistré 36 constructeurs britanniques avec une cote de cinq étoiles. Cela représente une augmentation significative par rapport au rapport de 2019 du 21.

Pour arriver à la notation par étoiles, le sondage utilise les réponses des répondants à la question: “Recommanderiez-vous votre constructeur à un ami?” Là où plus de 90% le feraient, le constructeur reçoit une note de cinq étoiles dans la liste de HBF. Quatre étoiles vont à ceux qui obtiennent un taux de «oui» de 80 à 90%, trois étoiles à 70 à 80%, deux étoiles à 60 à 70% et une étoile à 50 à 60%.

Les constructeurs britanniques qui obtiennent cinq étoiles cette année comprennent Barratt Developments, Bellway Homes, Crest Nicholson, McCarthy & Stone et Riverdale Developments. La liste complète se trouve ici.

Commentant leur succès, Peter Truscott, PDG de Crest Nicholson, a déclaré: «La note du sondage sur la satisfaction de la clientèle de HBF nous donne de précieux commentaires sur la façon dont nous fournissons avec succès la qualité, le soutien et le suivi que nos clients attendent et méritent.

“Nous sommes ravis d’avoir obtenu une note de 5 étoiles et continuerons à travailler dur pour améliorer encore l’expérience de nos clients.”

Les avantages des nouvelles constructions

L’enquête fournit également une liste des principaux avantages de l’achat d’une nouvelle construction. Bien que bon nombre d’entre eux s’appliqueront aux propriétaires potentiels, la liste s’applique également à ceux qui envisagent de nouvelles constructions comme un immeuble de placement.

Haute qualité de construction: Comme le montre l’enquête, la qualité des nouvelles constructions s’améliore constamment.

Conçu pour la vie moderne: Les conceptions et technologies modernes sont standard dans les maisons neuves. La mise à niveau d’une maison plus ancienne aux mêmes normes pourrait coûter jusqu’à 45 000 £.

Moins cher à exécuter: Les propriétés nouvellement construites peuvent être environ 50% moins chères à gérer que leur équivalent victorien. Même pour un lit simple, cela pourrait signifier des économies de 440 £ par an.

Écologique: Les normes d’efficacité énergétique sont nettement plus élevées dans les maisons neuves. Le gouvernement a fixé des objectifs pour les nouveaux constructeurs de maisons afin de continuer à améliorer ces normes.

Tranquillité d’esprit: Il y a une garantie constructeur pendant les deux premières années suivant l’achat d’une nouvelle construction. Il existe également une garantie structurelle indépendante de 10 ans. Les Ombudsmen pour les maisons neuves augmenteront encore les protections.

BuyAssociation est spécialisée dans les investissements immobiliers nouvellement construits et nouvellement convertis. Parcourez notre page investissements et inscrivez-vous pour plus de détails.