neuf conseils pour booster votre visibilité – Econsultancy

En 2020, Instagram est une force majeure dans les médias sociaux. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs chaque mois, c’est de plus en plus l’endroit idéal pour de nombreuses entreprises qui souhaitent se promouvoir – et depuis l’introduction d’Instagram Checkout au début de 2019, un endroit où les entreprises peuvent vendre leurs produits directement.

De nombreuses entreprises directes aux consommateurs ont fait leurs débuts sur Instagram, et de nombreuses personnes ont créé une marque personnelle forte sur Instagram – que ce soit en tant qu’influenceurs ou pour mettre en valeur leur vie, leurs entreprises ou leurs intérêts.

Cependant, de nombreuses personnes – en particulier celles qui débutent avec une entreprise ou une présence sur Instagram – se demandent peut-être comment augmenter leur visibilité, à la fois dans l’application et sur des canaux externes comme Google. Existe-t-il une chose telle que le référencement pour Instagram?

Comme beaucoup de réseaux sociaux, Instagram n’est pas conçu pour être complètement indexable par les moteurs de recherche, car une grande partie du contenu qui y est publié est personnel et n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs souhaiteraient pouvoir découvrir en dehors de l’application. Ainsi, par exemple, les photos sur Instagram ne seront pas affichées dans les résultats de recherche Google.

Néanmoins, les gens et les entreprises peuvent faire plusieurs choses pour augmenter la visibilité de leur présence sur Instagram – à la fois au sein d’Instagram lui-même et sur Google pour attirer plus de trafic extérieur vers leur contenu Instagram soigneusement conçu. Voici quelques conseils pour optimiser votre présence sur Instagram.

