New York et la Californie déclarées en quarantaine totale contre le coronavirus

La liste des magasins essentiels est en cours d’élaboration. Cuomo a déclaré qu’il comprend des restaurants qui livrent de la nourriture à votre domicile, car le service public a été interdit cette semaine.

“Cela aura des conséquences négatives pour l’économie”, a-t-il admis, mais a assuré qu’il était nécessaire de sauver des vies.

Les gens pourront sortir faire de l’exercice seul, courir ou faire du vélo, mais ils ne pourront pas jouer à un match de basket-ball, par exemple, a déclaré Cuomo.

Les transports publics continueront de fonctionner parce que les travailleurs essentiels doivent avoir un moyen d’accéder à leur emploi dans les hôpitaux, les pharmacies ou les supermarchés.

Cuomo a déclaré qu’en raison de la forte augmentation des tests de dépistage du coronavirus à New York, le nombre de personnes infectées dans l’État était passé à 7 245, avec près de 3 000 nouveaux cas en une journée. Le bilan est de 39 morts.

La plupart ont été enregistrés à New York, avec 4 408 cas, près de 2 000 au cours des dernières 24 heures.

Le gouverneur a noté que jeudi, en une journée, 10 000 tests ont été effectués, un bond incroyable par rapport aux jours précédents et à ce qui se passe dans d’autres Etats.

Cuomo a de nouveau demandé aux entreprises d’avoir des respirateurs et des masques et de ne pas les obliger à prêter ou à vendre aux autorités.

Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas obliger les entreprises à produire des masques, des gants ou du gel d’alcool, qui sont très difficiles à trouver sur le marché, mais qu’il y aurait des récompenses financières pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’entreprise.

Vendredi, le maire de New York, Bill de Blasio, a renouvelé son appel au gouvernement fédéral pour qu’il envoie des masques et des respirateurs dans les régions les plus touchées.

Avec des informations de l’. et de l’EFE

.