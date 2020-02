Nike devient le dernier détaillant à fermer ses magasins en Chine alors que le coronavirus frappe

Nike a déclaré qu’il s’attend à un “impact matériel” sur ses opérations dans la Grande Chine à court terme

// Nike ferme temporairement la moitié de ses magasins en Chine en raison de craintes de coronavirus

// Elle exploitera le reste de ses magasins dans le pays avec des horaires réduits

Nike a temporairement fermé la moitié de ses magasins en Chine alors que l’épidémie de coronavirus continue de faire craindre.

Le détaillant de vêtements de sport continuera d’exploiter le reste de ses magasins dans le pays avec des heures d’ouverture réduites.

Nike a déclaré qu’il s’attend à un “impact matériel” sur ses opérations dans la Grande Chine à court terme.

“D’abord et avant tout, nos pensées vont aux personnes concernées et nous restons concentrés sur la santé et la sécurité de nos coéquipiers et partenaires”, a déclaré le président et chef de la direction de Nike, John Donahoe.

«Malgré cette situation difficile, l’opportunité à long terme de Nike de continuer à servir les consommateurs de la Grande Chine avec inspiration et innovation reste extrêmement forte.

«Dans le même temps, nous continuons d’avoir une dynamique de marque et commerciale extraordinaire dans toutes les autres régions.»

Plus tôt cette semaine, Apple a fermé ses 42 magasins en Chine pendant au moins huit jours en raison de la propagation du virus, tandis que le détaillant de denim Levi’s a fermé environ la moitié de ses magasins en Chine en raison de l’épidémie.

La semaine dernière, la valeur du FTSE 100 a chuté de 44 milliards de livres sterling et les groupes de vente au détail de luxe ont vu leurs actions chuter, les craintes liées aux coronavirus continuant d’avoir un impact sur le commerce.

Des groupes de luxe tels que Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Christian Dior, Hermès et le propriétaire de Gucci Kering – tous tributaires de la demande chinoise – ont vu leurs actions baisser plus tôt cette semaine.

Les actions LVMH ont perdu 2,49% en début de séance, tandis que les actions de Kering et Richemont s’échangeaient de plus de 3% lundi matin.

Le détaillant de luxe britannique Burberry a également été exposé à une baisse de la demande chinoise.

Au cours de la même semaine, le détaillant de produits de santé et de beauté Boots a signalé une forte augmentation de la demande de masques au Royaume-Uni.

Sur le site Web de Boots, un pack de six masques chirurgicaux «sûrs et sonores» est épuisé, avec une note disant qu’ils ne recevront plus de stock.

Amazon et B&Q faisaient également partie des détaillants qui ont déclaré à leurs clients que leurs masques étaient en rupture de stock en raison de l’épidémie de virus.

