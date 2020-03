Nike ferme ses magasins pour empêcher la propagation du coronavirus

Cette mesure, qui a été prise pour prendre soin de la santé des collaborateurs et clients de la marque, prendra effet du lundi 15 janvier au vendredi 27 mars. La boutique en ligne Nike continuera d’être active, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

“Le bien-être de nos coéquipiers et de nos consommateurs est notre priorité absolue”, indique le communiqué, qui indique également que l’entreprise prend des mesures supplémentaires dans d’autres installations.

“Cela inclut la possibilité de travailler à domicile, des horaires de travail échelonnés, l’éloignement social et des mesures de sécurité et de nettoyage supplémentaires pour aider à protéger et à soutenir nos collègues”, a-t-il été rapporté.

Les magasins Nike en Corée du Sud, au Japon et dans la majeure partie de la Chine, ainsi que dans d’autres pays, fonctionnent normalement.

La société d’articles de sport n’est pas la première à mettre en œuvre ce type d’action. La technologie Apple a également annoncé la fermeture de tous ses magasins hors de Chine jusqu’au 27 mars, ceci afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus, selon son président Tim Cook.

