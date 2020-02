Nike remanie la salle de conférence – Retail Gazette

John Donahoe a pris ses fonctions de PDG le mois dernier

// Nike apporte des modifications au conseil d’administration senior

// Heidi O’Neill a été nommée présidente des consommateurs et du marché, Andy Campion en tant que COO et Matthew Friend en tant que CFO

Nike a apporté des changements à son équipe de direction dans le but d’accélérer sa stratégie.

Le géant des articles de sport a nommé Heidi O’Neill au poste de président des consommateurs et du marché, Andy Campion au poste de directeur des opérations et Matthew Friend au poste de directeur financier.

O’Neill est actuellement président de Nike Direct et devrait remplacer Elliott Hill, qui prend sa retraite.

Dans son nouveau rôle, O’Neill dirigera les ventes mondiales de Nike et les organisations Nike Direct, ainsi que ses quatre régions géographiques d’exploitation, qui comprennent la région EMEA, la Grande Chine et l’APLA.

Elle a rejoint Nike pour la première fois en 1998 en tant que directrice du marketing et a depuis occupé divers postes de direction au sein de l’entreprise, notamment celle de vice-présidente des magasins Nike, des entreprises mondiales de formation féminine et des vêtements aux États-Unis.

Ses expériences précédentes incluent celle de directrice marketing chez Levi’s.

Pendant ce temps, Campion, qui occupe actuellement le poste de vice-président exécutif et directeur financier de Nike, succèdera à Eric Sprunk dans son nouveau rôle de directeur des opérations.

Il sera chargé de piloter la technologie et la transformation numérique de l’entreprise, tout en supervisant des responsabilités telles que l’approvisionnement et la fabrication, la gestion de la demande et de l’approvisionnement, la distribution et la logistique, l’approvisionnement, la durabilité et la conception et la connectivité du lieu de travail.

Campion a rejoint Nike pour la première fois en 2007, alors qu’il était vice-président de la planification et du développement mondiaux.

Il a ensuite occupé différents postes dans la finance et la stratégie avant d’être promu directeur financier en 2015.

Ami entrera donc dans le rôle précédent de Campion lorsqu’il assumera le rôle de directeur financier ce printemps, promu de son poste actuel de directeur financier des segments opérationnels de Nike et vice-président des relations avec les investisseurs.

Il a d’abord rejoint Nike en tant que vice-président de la stratégie et du développement de l’entreprise en 2009 et a été promu directeur général des marchés émergents en 2011.

“Le leadership de Heidi et Andy a joué un rôle déterminant dans l’évolution et la conduite de la stratégie de Nike au cours de la dernière décennie”, a déclaré le président et chef de la direction de Nike, John Donahoe.

“Dans leurs nouveaux rôles, nous verrons qu’ils auront encore plus d’impact sur le succès de Nike à l’avenir.”

Donahoe a pris ses fonctions de directeur général le mois dernier, après que le patron de longue date de Nike, Mark Parker, a annoncé son départ en octobre.

Parker est devenu président exécutif du conseil d’administration de Nike.

