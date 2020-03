Nissan arrête la production dans son usine de la zone de libre-échange de Barcelone

Nissan a décidé d’arrêter la production dans son usine située dans la zone franche de Barcelone en raison d’un manque d’approvisionnement causé par le coronavirus COVID-19. Les travailleurs ont été renvoyés chez eux. Cette usine fonctionnait à 20% de sa capacité. Différents véhicules pour Nissan, Renault et Mercedes y sont produits.

Les mauvaises nouvelles viennent de Usine Nissan située dans la zone de libre-échange de Barcelone. Et c’est que la firme japonaise a décidé d’arrêter la production de véhicules dans cette usine à partir d’aujourd’hui vendredi. Il est important de noter qu’il n’y a pas d’activité dans ces installations le week-end. Une mesure qui affecte directement tous les employés renvoyés chez eux.

Les effets de la pandémie provoquée par la coronavirus COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement ont joué un rôle clé dans la prise de cette décision. L’usine Nissan n’a plus de composants nécessaires pour produire les différents modèles qui y voient la lumière. Après une réunion avec la direction de l’entreprise automobile, il a été décidé de mettre fin à l’activité et de signaler que différentes mesures seront prises à partir du lundi 16 mars prochain.

La camionnette électrique e-NV200 est l’un des modèles Nissan produits à Barcelone.

Lors de la réunion avec les syndicats, il sera également possible analyser la fermeture d’autres usines Nissan à Barcelone, comme celles de Sant Andreu de la Barca et de Montcada i Reixac. Les événements se déroulent à un rythme accéléré, il n’est donc pas exclu que de nouvelles mesures soient confirmées dans les prochaines heures.

Il est également important de noter que l’arrêt de la production à l’usine Nissan de la zone franche de Barcelone n’aura pas d’effets vraiment dramatiques, car à ce jour, il fonctionnait à 20% de sa capacité. N’oubliez pas qu’un total de quatre modèles sont produits là-bas et pour différentes marques.

Les modèles Nissan fabriqués sont le fourgon électrique e-NV200 et le pick-up Navara. La Renault Alaskan et la Mercedes Classe X sont également produites. N’oubliez pas que le modèle Mercedes sera bientôt abandonné car ses ventes ont été un échec retentissant. Quelque 3 400 personnes travaillent dans les usines de la zone franche de Barcelone et de Montcada i Reixac et à Sant Andreu de la Barca, quelque 240.