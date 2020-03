Nissan arrête son activité en Espagne à cause du coronavirus et négocie un ERTE

Nissan a étendu la cessation de l’activité industrielle de son usine de la zone franche de Barcelone au reste des usines qu’elle possède en Espagne. En outre, la marque japonaise a confirmé qu’elle négocie l’application d’un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour faire face à la pandémie causée par le coronavirus COVID-19.

Nissan Elle a été l’une des premières marques automobiles à annoncer l’arrêt de l’activité industrielle dans une usine automobile en raison du coronavirus COVID-19. Plus précisément, la fermeture de l’usine située dans la zone franche de Barcelone, un centre de production qui traînait déjà des problèmes, a été annoncée. Maintenant, la firme japonaise a étendu la pause au reste de ses centres situés en Espagne.

La marque bien connue a annoncé qu’elle arrêtait l’activité dans tous ses centres de production cette semaine. Seuls les services de maintenance minimum et certains domaines techniques fonctionneront en raison de l’épidémie de ce virus. De plus, comme on le sait, depuis ce mercredi 18 mars, Nissan a entamé des négociations avec les syndicats et les salariés sur la possibilité d’appliquer un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE).

L’usine Nissan à Ávila, où les composants sont fabriqués, a également été fermée.

Selon des sources consultées par Europa Press, il a été expliqué qu’à l’heure actuelle, le fermeture de toutes les usines Nissan en Espagne Sauf pour les départements qui travaillent pour les usines britanniques. Malgré le fait que les syndicats aient proposé que ces jours soient comptés comme des jours de flexibilité, le comité d’entreprise l’a rejetée et indique qu’ils vont délivrer des certificats de présence à tous les employés qui doivent aller à leur travail.

Il est important de noter que 3 500 personnes travaillent dans les usines Nissan de Catalogne, situées dans la zone franche de Barcelone, Montcada i Reixac et Sant Andreu de la Barca. Rappelons également qu’en plus de ces centres de production, Nissan possède des usines à Ávila et en Cantabrie. Au total, l’effectif dépasse 5 000 employés. Cependant, seuls à Barcelone des véhicules sont produits.

Voitures Nissan abandonnées en Espagne

Quels modèles ont été affectés par l’arrêt de l’activité industrielle de Nissan en Espagne?

Au total, nous avons quatre véhicules de marques différentes. Pour Nissan, les e-NV200 et Navara sont fabriqués. Les Renault Alaskan et Mercedes Classe X sont également produites. Les Navara, Alaskan et Classe X, trois camionnettes, partagent une plate-forme et de nombreux composants.

Voitures abandonnées en Espagne en raison du coronavirus