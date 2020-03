Nissan pour son usine de voitures haut de gamme à Aguascalientes en raison d’un coronavirus

Pour sa part, le secrétaire au Développement économique de l’État d’Aguascalientes, Manuel Alejandro González, a exclu que les usines A1 et A2 de Nissan mettent en œuvre des arrêts techniques tandis que le pays et l’État restent dans la phase un ou deux des contingences de Covid- 19.

“Pour le moment, cela est exclu. Dans son cas, il n’y aurait que des arrêts techniques dans les entreprises dérivant de deux facteurs: l’un est que nous migrons vers la phase trois – nous sommes maintenant dans la phase un – et d’autre part, s’il y a une baisse soudaine de la demande de véhicules », a-t-il déclaré. González Martínez dans une interview après ses déclarations à la radio.

Cependant, Rogelio Padilla de León, dirigeant local des syndicats des travailleurs de Moto Diesel Mexicana et Mexican Frenados, a demandé à Nissan d’arrêter les opérations dans ses usines A1 et A2 pour réduire le risque de propagation du virus.

Ayant expressément demandé si la recommandation incluait les usines A1 et A2, qui emploient environ 8 000 personnes, Padilla de León a même déclaré que les syndicats négociaient déjà avec Nissan pour suspendre le travail et payer le plein salaire aux travailleurs.

“Il prévoit également que chez Nissan, les deux A1 et A2 pourraient s’arrêter. Je ne sais pas à quelle heure, mais c’est déjà en train d’être analysé, et surtout, de le faire au moment le plus opportun (…) Nous cherchons un moyen de faire le moins d’impact possible: prendre des vacances, les vacances sont payées à 100%, Il n’y aurait aucun impact ou, si nous pouvions faire un échange, que le travailleur se repose avec un salaire de 100% et que ces jours soient en attente afin qu’ils puissent être payés à un autre moment quand il y a un plus grand volume de production. La pire chose que nous négocions est de faire une grève technique où elle est partiellement payée », a-t-il déclaré.

Sans emploi, ce serait la deuxième fois que Nissan l’implémenterait comme mesure sanitaire. En 2009, le constructeur automobile a annoncé son arrêt annuel pour un changement d’année de modèle lors de l’éventualité d’une grippe AH1N1.

