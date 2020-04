Niveau d’alerte 3 – retour en activité mais pas tel que nous le connaissons

Bien que de nombreux Néo-Zélandais seront bientôt en mesure de retourner au travail, sous le niveau d’alerte 3, ce ne sera pas un” business as usual “, Brett O’Riley de l’EMA (Employers ‘ et Association des fabricants) confirme.

“[The Government’s timeline] semble trouver un bon équilibre entre la santé et l’économie de notre pays, mais les gens doivent être vigilants et respecter strictement les directives en matière de santé et de sécurité », dit-il.

La Nouvelle-Zélande passera du niveau d’alerte COVID-19 4 au niveau d’alerte 3 à 23 h 59 le lundi 27 avril; avec une décision concernant de nouveaux changements au niveau d’alerte attendus le 11 mai.

«Les entreprises ayant des relations internationales ont commencé très tôt à gérer leur crise et la continuité de leurs activités, elles sont donc toutes prêtes. Pour d’autres, il s’agit maintenant de clouer leur processus pour être le plus rentable avec ce qu’ils peuvent faire, et de s’assurer que leur plan pour assurer la sécurité de leurs employés est étanche. »

En ce qui concerne le secteur de la vente au détail, M. O’Riley espère que des restrictions «une entrée, une sortie» pourraient bientôt être autorisées.

“Beaucoup [in retail] sont convaincus qu’ils peuvent gérer avec des politiques «un dans un, un» et d’autres mesures de gestion telles que l’enregistrement, et nous espérons que le gouvernement est disposé à en tenir compte », ajoute-t-il.

«Il se peut que la révision du niveau 3 deux semaines après son début le mardi 28 avril prochain puisse apporter le soulagement recherché par les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie. Ce n’est pas un compromis entre la santé publique et l’économie, c’est tout le monde qui respecte strictement les règles, ce que les entreprises vont certainement faire pour leur survie. »

Pour des explications détaillées sur les restrictions du niveau d’alerte 3, visitez covid19.govt.nz.