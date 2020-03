Niveau d’huile bas, pourquoi, quel est le risque et comment y remédier?

Si vous conduisez avec un faible niveau d’huile, vous mettez le moteur de votre voiture en danger, le saviez-vous? Mais vous devez savoir ce que cela peut provoquer pour arriver à ce point, à quoi sert exactement l’huile et quel remède vous pouvez mettre à ce type de problème.

La seule chose dont tous, absolument tous les conducteurs sont toujours conscients, c’est le niveau de carburant restant. Cependant, de nombreux conducteurs oublient qu’il existe des choses tout aussi importantes, voire plus importantes, telles que niveau d’huile. Circulaire avec un faible niveau d’huile C’est vraiment dangereux pour le véhicule, mais nous expliquerons pourquoi et pourquoi cela peut l’être.

Si vous détectez que vous avez un faible niveau d’huile dans votre voiture, vous ne devez pas seulement connaître les possibles les causesmais aussi le possible conséquences. C’est pourquoi vous avez atteint ce point – car ce n’est pas normal – et ce qui peut arriver avec la mécanique de votre véhicule si vous n’y remédiez pas et continuez à circuler de cette façon sur plus de kilomètres.

Vérifiez la jauge pour vérifier le niveau d’huile dans le moteur de votre voiture.

Pourquoi il est essentiel de vérifier le niveau d’huile et de l’empêcher de baisser

Le huile moteur C’est un fluide qui sert à lubrifier les éléments qui composent le propulseur. Ces éléments ont un ajustement micrométrique et, entre eux, un film d’huile très mince est formé qui leur permet de glisser en douceur et sans usure et dégradation accélérées. Mais ce n’est pas seulement pour cela, mais aussi pour contrôle de la température.

Le système de refroidissement refroidit les pièces du moteur, oui, mais l’huile prend soin de dissiper la chaleur généré par la mécanique lui permettant d’être maintenu à la température idéale pendant le fonctionnement. Si nous avons un faible niveau d’huile, tout cela pour lequel l’huile est destinée, très probablement n’est pas respecté et donc nous exposons notre moteur à risques graves.

Entre les conséquences plus facile pour eux est la surchauffe moteur, qui au fil du temps – et pas trop – entraînera une panne grave, jusqu’à une dégradation accélérée de l’huile disponible et, bien sûr, un dysfonctionnement. Un faible niveau d’huile entraînera une usure du moteur supérieure à ce qu’il devrait et peut même provoquer grippe moteur.

Un faible niveau d’huile peut endommager gravement le moteur de la voiture.

Qu’est-ce qui peut provoquer un faible niveau d’huile dans notre moteur?

Nous avons déjà discuté de la consommation d’huile à moteur et précisé que oui, le moteur consommer de l’huile, mais il atteindra à peine un taux d’un litre par 1000 kilomètres, tout au plus. Au-dessus de cette valeur, nous devons être conscients, car quelque chose d’étrange se produit et nous pouvons le remarquer dans des aspects tels que la fumée blanche ou bleuâtre, qui nous indiquent que le moteur brûle effectivement de l’huile de lubrification.

Le style de conduite déterminera également une consommation d’huile supérieure ou inférieure, mais entre les vérifications périodiques, nous ne devrions pas avoir de problèmes de bas niveau d’huile. Si oui, il y a des chances que nous ayons une sorte de panne ou fuite dans le système. Et avant de continuer à circuler avec moins d’huile qu’il ne devrait, la meilleure chose est que remplir même avant de passer par l’atelier.

Les moteurs plus anciens sont plus enclins à consommer de l’huile, tandis que les moteurs modernes ont des réglages encore plus précis et la consommation d’huile est réduite à presque zéro. C’est un autre aspect que nous devons prendre en compte lors de l’examen des les causes qui nous ont amenés à un niveau d’huile bas et tout ce que nous avons mentionné précédemment.

La consommation est normale, mais gardez-la sous contrôle pour éviter d’éventuelles pannes mécaniques.

Comment puis-je détecter un faible niveau d’huile dans le moteur de ma voiture?

L’une des façons les plus courantes de détecter ce problème est que le température cela dépasse la normale. Cependant, si nous arrivons à ce point, nous devons rapidement éteindre le véhicule et le laisser refroidir. Et pourtant, nous avons peut-être déjà été en retard et un autre problème plus important s’est produit.

Dans la moindre anomalie, nous devons ouvrir le capot du véhicule et, dans le bloc moteur, retirer le jauge d’huile moteur pour en voir le niveau. À la pointe, nous pouvons voir un indicateur qui a deux marqueurs, un pour le minimum et un pour le maximum. Cela se fait toujours avec le véhicule correctement mis à niveau et froid.

S’il est trop proche du minimum et que nous ne sommes pas proches du contrôle régulier du véhicule, nous devons remplis-le avec la même huile que la voiture utilise déjà. Il n’est pas toujours valable de le remplir, et rien d’autre, car dans chaque service, vous devez remplacer le filtre à huile moteur et ce ne sera qu’une solution temporaire jusqu’à ce que vous vous rendiez à l’atelier pour remplacer l’huile moteur.