Noël n’a pas été aussi joyeux pour les détaillants, selon les données de l’ONS

Les derniers chiffres mensuels de vente au détail d’ONS arrivent alors que le BRC a récemment rapporté que décembre avait été un mois difficile pour la rue principale.

// Le montant dépensé et la quantité achetée au dernier trimestre ont baissé respectivement de 0,9% et 1,0% par rapport aux 3 mois précédents, selon l’ONS

// Par rapport à novembre, il y a eu une baisse de 0,3% et 0,6% respectivement des dépenses et des quantités achetées en décembre

// Sur un an, les deux mesures ont enregistré une croissance de 1,5% pour le montant dépensé et de 0,9% pour la quantité achetée

Les acheteurs ont réduit à la fois le montant de leurs achats et le montant qu’ils ont dépensé à la fin de l’année dernière, selon de nouveaux chiffres.

Au cours de la période de trois mois se terminant en décembre, le montant dépensé et la quantité achetée ont chuté respectivement de 0,9% et 1% par rapport aux trois mois précédents, a indiqué l’ONS.

Sur une base mensuelle, le montant dépensé a diminué de 0,3% et la quantité achetée a diminué de 0,6%, contre respectivement une augmentation de 1,5% et de 0,9% un an plus tôt.

“Les ventes au détail ont fortement chuté au cours des trois derniers mois, presque tous les secteurs affichant une baisse”, a déclaré Rhian Murphy, responsable des ventes au détail à l’ONS.

«Le tableau à plus long terme est toujours celui de la croissance, même s’il a considérablement ralenti ces derniers mois.

«Décembre a été le cinquième mois consécutif sans croissance, les magasins d’alimentation ayant enregistré des ventes particulièrement faibles, affichant la chute la plus prononcée depuis trois ans.»

Les chiffres viennent alors que le BRC a récemment rapporté que décembre avait été un mois difficile pour la rue principale.

Les détaillants ont eu du mal à augmenter leurs ventes, plusieurs affirmant que les marchés des jouets et de l’électricité connaissaient des conditions particulièrement difficiles.

Le secteur le moins performant était le textile, l’habillement et les chaussures, les quantités achetées ayant baissé de 2%, suivies de près par les grands magasins et les magasins d’alimentation, en baisse de 1,8% en décembre par rapport au mois précédent.

Les ventes en ligne ont continué de surperformer la rue principale, mais il y a eu un ralentissement important, avec une croissance de seulement 1,6% en décembre par rapport au mois précédent.

Il y a eu une forte baisse de 4,2% des commandes de nourriture en ligne par rapport à novembre – contribuant à une baisse de 6,6% d’une année sur l’autre.

Répondant au dernier indice ONS des ventes au détail, Kyle Monk, responsable des perspectives de détail chez BRC, a déclaré: «Le commerce de détail reste au milieu d’une transformation tirée par les nouvelles technologies et l’évolution du comportement des consommateurs.

«Les achats en ligne continuent d’augmenter, entraînés par la baisse du Black Friday plus tard dans l’année, ce qui donne un avantage aux détaillants disposant d’une offre numérique mature.

«La quantité de biens achetés en décembre a baissé de 0,6%, les consommateurs continuant à adopter des habitudes de dépenses plus axées sur la valeur et plus consciencieuses.

«La révision par le gouvernement des tarifs des entreprises ne pourrait pas arriver à un moment plus important.

«Déjà le commerce de détail, qui représente 5% de l’économie, paie 25% du fardeau des tarifs professionnels, freine l’investissement dans le personnel et l’offre en ligne et en magasin pour les consommateurs.

«À court terme, le gouvernement devrait supprimer l’allégement transitoire vers le bas qui prend 1,3 milliard de livres sterling aux détaillants, en utilisant la majeure partie pour subventionner d’autres secteurs.»

