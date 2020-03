Noel Quinn, nouveau PDG de HSBC

Noel Quinn a été définitivement nommé nouveau PDG de HSBC Holdings, après avoir dirigé le groupe bancaire à titre intérimaire au cours des sept derniers mois.

Quinn, 58 ans, a passé presque toute sa carrière professionnelle chez HSBC, qu’il a rejoint en 1987, respectant ainsi la tradition de l’entité de promouvoir ses propres candidats à la direction de la banque.

Malgré le caractère provisoire de sa nomination en août dernier, lorsqu’il a remplacé John Flint, qui a à peine occupé le poste pendant un an et demi, Noel Quinn n’a pas hésité en février dernier à annoncer une profonde restructuration de l’entité, dont la supprime 35 000 emplois en trois ans.

“Noel s’est révélé être le candidat le plus éminent pour assumer en permanence un rôle qu’il a joué de manière impressionnante sur une base intérimaire depuis août 2019”, a déclaré le président de HSBC Mark Tucker, notant que Quinn a travaillé ces derniers mois. en étroite collaboration avec le conseil d’administration pour convenir des décisions clés nécessaires pour améliorer durablement la performance de la banque.

“Beaucoup reste à faire et je suis convaincu que nous relèverons le défi et répondrons à nos actionnaires, clients, employés et à la société dans son ensemble”, a déclaré Quinn après avoir confirmé sa nomination.

En tant que PDG, Noel Quinn recevra un salaire annuel de base de 1,27 million de livres sterling (1,39 million d’euros), en plus d’un paiement annuel fixe de 1,7 million de livres sterling (1,86 million d’euros) et d’un allocation pour la pension de 127 100 £ par an (139 629 €) équivalant à 10% du salaire de base.

D’autre part, le contrat de Quinn suppose également une rémunération variable à titre discrétionnaire, ce qui correspond à une incitation annuelle pouvant aller jusqu’à 215% de son salaire de base, et une incitation à long terme maximale de 320% de son salaire de base.

