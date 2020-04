Nomisma: les désirs et les peurs des Italiens pendant la quarantaine

Comment sera la sortie de la quarantaine est la question que les Italiens se posent plus d’un mois après le verrouillage. Quelques jours après les premières vacances passées en quarantaine, Pâques, le “LOCKDOWN”.

Comment et pourquoi nos vies changent “créé par Nomisma en collaboration avec le CRIF qui étudie, entre autres, les souhaits et les attentes des Italiens pour la ÉTAPE 2.

Les souhaits des Italiens dans le lock-out

En détail, l’Observatoire a demandé aux Italiens quelles surprises ils auraient aimé trouver dans l’oeuf de cette Pâques anormale. Certes, parmi les plus grands souhaits des Italiens, nous trouvons la fin deurgence sanitaire et le retour à la normale. 71% des personnes interrogées, jetant l’œuf de Pâques, voulaient trouver le vaccin contre le coronavirus, tandis que 39% ont choisi de célébrer les vacances avec des amis et des parents.

32% des Italiens veulent alors un lieu de travail sûr et il n’y a pas de pénurie qui aurait aimé trouver un billet pour un beau voyage (31%), une plus grande maison (11%), jusqu’aux masques avec filtre ffp3 (9%).

Et si les Italiens rêvent de normalité, ils ne sont toujours pas calmes à l’idée de sortir. Au cours des 2 dernières semaines, 21% des Italiens n’ont jamais quitté leur domicile, connaissant une quarantaine “totale”. Ceux qui ont quitté leur domicile au moins 1 fois au cours des 15 derniers jours l’ont fait pour effectuer des activités “tous les jours ou nécessité“, Comme faire du shopping (75% des Italiens), jeter des ordures (62%) ou aller au travail (30%).

73% des Italiens sortent avec un masque et 59% avec des gants, 66% se désinfectent souvent les mains avec du gel et des produits désinfectants et 78% prennent soin de maintenir la distance de sécurité recommandée en évitant tout contact étroit avec d’autres personnes.

Peurs et angoisses avant la phase 2

Lorsque vous quittez la maison, vous avez tellement peur de contracter le virus (25% des Italiens) et 17% ressentent même un sentiment d’anxiété, tandis que 17% supplémentaires bénéficient d’un peu de liberté.

À l’approche de la date du 4 mai, avec le début de la phase 2, la possibilité de sortir pour réaliser des activités non essentielles ne rassure pas encore les citoyens: 52% disent qu’ils ne seront pas heureux de quitter leur domicile le 4 mai. L’idée de prendre les transports en commun fait peur à 41% de la population, alors que 39% ont peur d’avoir des contacts étroits (moins d’un mètre) avec d’autres personnes.

Quelles mesures le gouvernement devrait-il prendre pour garantir que la sortie de la quarantaine se déroule en toute sécurité?

Pour 58% des Italiens, la réponse réside dans l’utilisation par les citoyens de protections – telles que gants et masques – à la fois sur le lieu de travail et dans tous les lieux publics. 52% demandent que de nouveaux protocoles de sécurité soient adoptés dans tout lieu public (par exemple l’installation de distributeurs de gel désinfectant à l’entrée des locaux).

48% des Italiens, en revanche, se sentiraient en sécurité s’ils étaient gardés règles de distanciation sociale pendant toute la période de sortie de l’isolement et en tout cas jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible.