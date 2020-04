Nomisma: les Italiens promeuvent le travail intelligent, déçus par l’Europe

La situation d’isolement dictée par l’urgence du Coronavirus est en train de changer profondément les habitudes et les modes de vie, également en fonction des espaces dans lesquels vous êtes obligé de passer les jours. La situation d’urgence, cependant, met en évidence la solidarité des Italiens, qui ne manque pas à cette situation, combinée à la proactivité pour l’amélioration continue personnelle et professionnelle.

Ce ne sont là que quelques-uns des aspects qui se dégagent duObservatoire “LOCKDOWN. Comment et pourquoi nos vies changent “ créé par Nomisma en collaboration avec le CRIF sur un échantillon de 1000 responsables achats italiens (18-65 ans).

L’enquête analyse l’impact de l’isolement sur la vie des citoyens: de l’humeur, à la consommation, aux caractéristiques de la quarantaine (confort et composition du logement, compagnie des autres membres de la famille et temps libre …) jusqu’au individuel et collectif, des Italiens pour le post-COVID.

Valoriser les bonnes priorités

Distanciation et révision des méthodes des relations sociales ils sont vécus comme des actions nécessaires pour limiter la propagation du virus: pour l’instant seuls 7% des Italiens vivent cette situation comme insupportable. 7% supplémentaires ont du mal à supporter le poids des restrictions à la libre circulation.

Des chiffres qui indiquent comment – après 5 longues semaines de verrouillage – les Italiens font preuve de résilience, de capacité de transformation et de volonté de sacrifier utiles à l’action collective: pour 74% des Italiens, la sauvegarde de la santé doit être au centre de chaque action.

Conscients de l’importance de #iorestoacasa pour la protection de la communauté, les Italiens endurent la quarantaine et résistent en attendant les phases de sortie progressives, quoique d’humeur changeante.

22% des Italiens souffrent de stress, d’anxiété ou de colère presque quotidiennementLa génération Y est plus détendue (l’agitation ne concerne “que” 13%) par rapport à la génération X (27%) et aux baby-boomers (28%).

Pour offrir un soulagement, je le confort dans votre maison. Pendant la quarantaine, la maison et ses commodités sont des facteurs d’atténuation de l’humeur noire. La disponibilité de grands espaces, où trouver des moments d’intimité affecte positivement l’humeur des Italiens: pouvoir profiter d’un jardin ou une pièce à elle seule arrête l’agitation (la part de ceux qui sont souvent stressés s’arrête respectivement à 12% et 14%).

Ceux qui ont une cuisine aux dimensions sacrifiées souffrent davantage: le pourcentage de ceux qui ont souvent une humeur noire augmente à 29%; même sort pour ceux qui sont “disloqués” du monde (30% chez ceux qui n’ont pas de connexion Internet, 29% chez ceux qui n’ont pas d’abonnement streaming).

Parmi les facteurs de stress, le travail: devenir mobile, les licenciements et les vacances “forcées” – des situations qui touchent 27% des Italiens au travail.

Travail à domicile: vous pouvez et en profiter

Au cours des 3 dernières semaines la maison a également été transformée en bureau pour 9% des salariés. L’augmentation de l’utilisation du travail agile et la capacité à exercer leurs activités à distance ont, en fait, conduit près de 2 millions d’Italiens à travailler à domicile.

Solution également appréciée pour le post-verrouillage: 56% de ceux qui travaillent à domicile aujourd’hui aimeraient continuer, mais avec un temps limité (quelques jours par mois).

Les organisations, les entreprises, les travailleurs – bien que “contraints” par une urgence – expérimentent donc une nouvelle façon de travailler faite d’outils numériques et innovants et accélèrent un processus d’organisation et de formation qui en temps normal aurait nécessité des années.

Il s’agit d’un jalon à partir duquel les entreprises et Administrations publiques ils ne doivent pas revenir en arrière; c’est l’occasion à saisir pour repenser les processus de production à la lumière d’une «culture de travail intelligente».

Le verrouillage est dans bien des cas l’occasion de construire des blocs pour l’avenir avec prévoyance: 28% des Italiens participent à des cours de formation en ligne ou participent à des webinaires. Une tendance qui se poursuivra même après la fermeture, pour 32% de la même manière – notamment la génération Y (39%) – et pour 13% dans une plus large mesure que l’actuelle.

Les Italiens votent et rejettent l’Europe

A l’aube de la quatrième semaine de verrouillage, les Italiens donnent les premières évaluations de latravail des institutions dans la gestion de la crise sanitairea.

Toujours sur le podium le travail de Système national de santé et protection civile. À npour convaincre l’Union européenne: pour 58% des Italiens, l’UE n’est pas à la hauteur de la gestion des urgences et considère que les actions mises en place dans les implications économiques de la crise sont tout à fait insuffisantes.

Ce qui a été fait depuis Gouvernement italien pendant l’urgence sanitaire aujourd’hui, seuls 45% des Italiens sont convaincants, parmi les facteurs d’insatisfaction, le retard dans les interventions prises pour contenir l’infection (64% pensent qu’elle a agi trop lentement) et le manque de clarté dans la communication de la stratégie de sortie (72% des Italiens n’aiment pas ne pas avoir une image claire du plan d’action.

Parmi les plaintes déposées par les Italiens, manque de données fiables sur les nombres réels de l’infection ainsi que la nécessité d’étendre le nombre d’écouvillons pour la création d’une “licence d’immunité” (65%). Beaucoup d’inquiétudes quant à la gestion de la diffusion des informations sur l’année scolaire (70% des Italiens perplexes devant l’incertitude qui règne encore dans les décisions).

Les Italiens veulent des plans clairs pour un retour à une nouvelle normalité. Pour 1 Italien sur 2, la priorité de l’agenda politique doit être la reprise économique. Les effets que le coronavirus 33% des Italiens se sont inquiétés des performances de l’économie nationale et mondiale au cours des 3 dernières semaines. S’inquiéter pour environ 40% des Italiens, c’est du travail – grâce à la perception du bien-être économique familial aggravée dans 43% des cas.

Vers de nouvelles habitudes de solidarité

La solidarité est une valeur répandue en période d’isolement: 18% ont aidé un membre de la famille ou un ami à faire des achats.

L’urgence nous fait découvrir plus unis et prêts à aider l’autre, et c’est ainsi que jel café suspendu se transforme en dépenses suspendues aujourd’hui. 56% des Italiens se disent prêts à faire un petit don au profit des familles en difficulté, 10% ont déjà laissé au moins un produit dans le panier “Si vous pouvez laisser un produit, si vous ne pouvez pas le prendre”.

Non seulement la solidarité avec les personnes en difficulté, l’écrasement des Italiens est une sensibilité plus générale envers l’autre. la distanciation sociale il a apporté un une plus grande appréciation des relations sociales – même avec les personnes les plus proches: pour 1 Italien sur 4, l’harmonie familiale s’est améliorée.

Sept Italiens sur 10 ont hâte de revoir et d’embrasser amis et parents. Si en fait 85% des Italiens ont eu recours au chat vidéo pour rester en contact avec leurs proches et 56% envisagent de maintenir ce mode de communication également à l’avenir, le besoin de contacts réels et virtuels est renforcé.

Les nouveaux métiers des Italiens

Le verrouillage signifie expérimenter, même de nouveaux “métiers”.

En ce mois de quarantaine, les Italiens se sont consacrés à entretien de petite maison, est resté suspendu pendant un certain temps. 41% ont fait de petits travaux entre les 4 murs de la maison (blanchis à la chaux, petites réparations …).

14% ont contribué pour la première fois au nettoyage de la maison; 30% ont plutôt expérimenté le repassage et 15% ont commencé à cuisiner – 26% ont commencé à utiliser des désinfectants à lessive.

Pour 30% des Italiens, ce mois d’isolement signifiait entrer plus activement dans la gestion familiale, après les devoirs des enfants et les achats (5% disent qu’il est allé au supermarché pour la première fois.